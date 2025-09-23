Od 1. oktobra kreće “Strast i osveta”, dva omiljena glumca vraćaju se u “Igru sudbine”

Serija “Igra sudbine”, od 1. oktobra ulazi u osmu sezonu. Najdugovečnija telenovela na ovim prostorima, od ove jeseni nosi naziv “Igra sudbine: Strast i osveta”.

Gledaoci će imati priliku da prate povratak omiljenih likova, nove zaplete i emotivne susrete koji će obeležiti nastavak priče.

U seriju se vraćaju i glumci Saša Joksimović i Milan Bosiljčić, čiji povratak će doneti posebnu dinamiku i nove intrige koje će publiku držati u neizvesnosti iz epizode u epizodu.

Saša Joksimović, koga gledaoci pamte po liku Maksima Šubarevića, ističe da se na setu oseća kao da nikada nije ni odlazio:

- Snimio sam oko 500–600 epizoda ove serije i moram da kažem da sam se na set vratio sa velikim zadovoljstvom. Poziv producenta nisam mogao da odbijem – to se jednostavno ne odbija kada je „Igra sudbine“ u pitanju. Atmosfera na snimanju je fenomenalna, upoznao sam neke nove kolege, neki su otišli, neki su, kao i ja, ponovo tu, a sa starim prijateljima kao što su Slobodan Ćustić i Sandra Bugarski susret je bio posebno srdačan i emotivan. Marko Arsić

Što se tiče mog lika Maksima, on izlazi iz zatvora samo dve godine nakon ubistva Mile Ožegović i to će biti veoma interesantno za gledaoce – zbog čega i kako se vraća, ostaje da se vidi. Lik Maksima će se dalje razvijati u uzbudljivom pravcu, a ja sam oduševljen scenarijom i načinom na koji pisci vode priču.

Milan Bosiljčić, koji je od prve epizode deo „Igre sudbine“, sada se vraća svom prvom, ali i omiljenom liku:

- Od samog početka sam u "Igi sudbine", od prvog kadra, kada sam tumačio jednog od najintrigantnijih likova, a kasnije sam igrao i njegovog brata blizanca, koji je u jednom trenutku napustio priču. Sada se vraćam u seriju i to kao prvi lik - Komarac! To mi je bio najveći motiv za povratak – jer mi je Komarac, kao negativan i nepredvidiv lik, mnogo veći glumački izazov od Marinka, koji je bio mirniji i bliži mom privatnom karakteru. A i na ulici me ljudi mnogo češće oslovljavaju sa Komarac. Ne bih mnogo otkrivao, a I ne mogu jer sam pročitao samo prvih deset epizoda, ali mogu da kažem da je Komarac preživeo, da izlazi iz zatvora zajedno s Maksimom (Joksimović) i da će ponovo uneti nemir u živote porodica Kanački i Ožegović. Biće tu dosta iznenađenja. Marko Arsić

Producent serije, Nikola Burovac, ističe da je osma sezona plod izuzetne saradnje sa Prvom televizijom i zahvaljuje gledaocima na poverenju:

- „Igra sudbine“ je od samog početka osvojila publiku, a povratak glumaca kao što su Saša Joksimović i Milan Bosiljčić donosi novu energiju i uzbudljive zaplete, a naš cilj je da svaka sezona donese nešto sveže i nepredvidivo. U seriji i dalje briljiraju Luka Raco, Nina Mrđa, Tamara Belošević, Slobodan Ćustić, Sandra Bugarski I drugi talentovani glumci koji čine našu priču toliko snažnom i emotivnom. Zahvalni smo Prvoj televiziji na fenomenalnoj saradnji svih ovih godina, kao i gledaocima koji nas prate u tolikom broju. Nova sezona „Strast i osveta“ doneće još više iznenađenja i verujemo da će publika uživati u svakom trenutku.

Osma sezona „Igre sudbine“ počinje u sredu,1. oktobra u 20 časova na Prvoj televiziji.









