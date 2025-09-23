Velika tuga: Preminuo teniski otac Novaka Đokovića

Preminuo Nikola Pilić

Slavni teniser i trener Nikola Pilić, preminuo je u 87. godini u Rijeci. Bio je legenda kako ovdašnjeg, tako i evropskog i svetskog tenisa. R.Z. ATA images

Tokom duge i bogate karijere tri puta je osvajao Dejvis Kup, od čega tri puta sa selekcijom Nemačke.

Trenirao je Borisa Bekera, Mihaela Štiga, a široj javnosti je poznat kao “teniski otac” Novaka Đokovića. Naš najbolji teniser svih vremena bio je njegov učenik na akademiji u Minhenu.

- Moram iskreno da kažem da smo Srđan i ja, kada je Novak imao 15 godina, bili uvereni da će igrati vrhunski tenis. Nismo znali da li će biti ‘Broj 1’, ali da će igrati vrhunski tenis. I moram da kažem da je Srđan uvek poštovao moje mišljenje i nikad mu neću zaboraviti.

- Napravio je neke stvari koje sam ja rekao da bi trebalo da napravi i uvek je stajao iza Novaka, u svakoj situaciji. Znam da je eksplozivan, da zna da kaže nekad i što ne bi trebalo, ali u tom periodu bio je jako važan za Novaka. Ne bih rekao da Novak bez njega ‘nikad’ ne bi nešto ostvario, ali puno teže – govorio je Nikola Pilić.









