Nadam se da će moja leđa izdržati: Janko Popović Volarić pre 28 godina dobio sina, a sada stiže još jedan beba

Janko Popović Volarić, jedan od najpopularnijih hrvatskih glumaca,prošlog septembra venčao se sa kantautorkom Lovorkom Sršen, koja je od njega mlađa sedam godina. Prethodno su tri godine bili u vezi. Svadbeno veselje organizovali su u jednom zagrebačkom restoranu, u krugu najbliže porodice i prijatelja.

U junu je stigla prelepa vast da par čeka prinovu.

Glumcu će to biti drugo dete, budući da već ima sina Davida koji se bliži 28. rođendanu.

Iako nerado govori o privatnom životu Janko Popović Volarić nedavno je napravio izuzetak. Za Hrvatski radio progovorio je o roditeljstvu.

- Bojao sam da se neće dogoditi to drugo dete, a nekak osam ga hteo. Moj sin će imati 28 goidna tako da će razlika biti prilična. Presrećan sam. Veselim se, a i nadam da će moja leđa i moji živci to izdržati – poručio je u šali. Profimedia

Šarmantni glumac, otkrio je i kog je pola beba koja će uskoro stići na svet.

- Moj sin će sada dobiti mlađu sestru, tako da je velika želja ispunjena. Nije da bih odbacio sina, ali ovo je bilo... Svaki ultrazvuk plačem – priznao je.

Janko Popović Volarić prethodno je bio u braku sa Jelenom Veljačom, a nakon razvoda i 2012. godine otpočeo je vezu sa našom glumicom Tijanom Pečenčić.









