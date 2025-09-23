Dara Džokić se oglasila tužnim povodom: Putuj, druže!

Dara Džokić oglasila se na društvenim mrežama tužnim povodom. Ona je, povodom smrti kolege Envera Petrovcija objavila njihovu zajedničku fotografiju iz mlađih dana, uz dirljivu poruku:

- Putuj, druže.

Istaknuti jugoslavenski i albanski filmski, televizijski i pozorišni glumac, preminuo je u 71. godini.

Enver Petrovci rođen je 1954. godine u Prištini.

Gimnaziju je završio na Kosovu, a potom diplomirao glumu na Akademiji dramskih umetnosti u Beogradu, gde je i započeo svoju bogatu karijeru.

Među poslednjim ulogama koje je odigrao su one u filmovima “Južni vetar:Na granici” i “Ruski konzul”.









