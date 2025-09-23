Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Dara Džokić se oglasila tužnim povodom: Putuj, druže!

Dara Džokić se oglasila tužnim povodom: Putuj, druže!

Autor: | 23/09/2025

0

Dara Džokić oglasila se na društvenim mrežama tužnim povodom. Ona je, povodom smrti kolege Envera Petrovcija objavila njihovu zajedničku fotografiju iz mlađih dana, uz dirljivu poruku:

- Putuj, druže.

Istaknuti jugoslavenski i albanski filmski, televizijski i pozorišni glumac, preminuo je u 71. godini.

Enver Petrovci rođen je 1954. godine u Prištini.

Pročitajte Saša Joksimović - Brata sam upoznao tek kada sam napunio 22 godine

Gimnaziju je završio na Kosovu, a potom diplomirao glumu na Akademiji dramskih umetnosti u Beogradu, gde je i započeo svoju bogatu karijeru.

Među poslednjim ulogama koje je odigrao su one u filmovima “Južni vetar:Na granici” i “Ruski konzul”.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Antonio Ahel/ATAImages
Tagovi: dara džokić enever petrovci preminuo enver petrovci glumica dara džokić

Pročitajte još

Najnovije vesti