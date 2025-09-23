Naš glumac bio je tiha patnja Biljane Obradović, prerano je preminuo

Biljana Obradović, na javnoj sceni je skoro tri decenije, a svoju profesionalnu svestranost pokazala je na raznim poljima: u modelingu, televizijskom novinarstvu, čak i u sportu.

Dugo godina je bila predstavnik za medije FK Partizan, da je od nedavno promenila posao. Danas tu funkciju obavlja u redovimaFK Železničar iz Pančeva.

Lepa voditeljka tokom dosadašnje karijere intervjuisala brojne domaće i strane poznate ličnosti, a i sama se uvek rado odazivala pozivima kolega i davala intervjue. Na pitanja je uvek odgovarala direktno i iskreno, ali se istovremeno trudila i da privatni život sačuva od javnosti.

Na pitanje, šta još čeka da joj se dogodi, Biljana Obradović je u intervjuu za HELLO! rekla:

- Da kompletiram svoj životni mozaik sa tom, još jednom puzzlom. Sad je, što bi rekao Dino Merlin “moj život Švicarska, skoro pa savršen. Antonio Ahel/ATA Images

Mada nikada nije krila da je u njenom emotivnom životu bilo mesta i za velike ljubavi i za velike strasti, nikada nije želela da imenuje svoje partnere. Ipak, nedavno je, u intervjuu za Informer, priznala da joj se u mladosti sviđao jedan glumac.

- Dopadao mi se pokojni Igor Pervić, kada je bio u jeku popularnosti – rekla je. Stefan Tomašević/ATA Images

Kao što je poznato, glumac je preminuo 2021, posle duge i teške borbe sa opakom bolešću. Imao je samo 52. godine.

U mlađim danima važio za jednog od najlepših muškaraca u Beogradu. Mnoge dame su bile zaljubljene u njega, a on je srce poklonio glumici Jovani Petrović, unuci slavnog Čkalje, sa kojom je nekoliko godina zajedno živeo.









