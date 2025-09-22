Život ti je svega dao... Filip Živojinović naterao suze na oči Aleksandri za jubilarni 30. rođendan FOTO

Danas Aleksandra Prijović proslavlja jubilarni 30. rođendan!

Njen najlepši i dugo priželjkivani poklon stigao je 19 dana ranije, 3. septembra u 15 časova i 55 minuta kada je na svet donela mezimicu Ariu. HELLO! arhiva

Danas se u porodičnoj vili na Bežanijskoj kosi slavi po prvi put u proširenom sastavu, a od ponoći na adresu slavljenice stižu čestitke i lepe želje sa svih strana sveta.

Majka Borka, otac Nedeljko, svekrva Zorica su javno poželeli pevačici sve najlepše što je ona i pokazala na Instagramu, ali svi su sa nestrpljenjem očekivali čestitku njenog supruga.

I stigla je maločas, nešto posle 17 časova kada se Filip Živojinović se javno obratio supruzi, pa joj je samo 20 dana nakon što mu je podarila ćerku saopštio najveću želju:

- Za ovih 30 godina život ti je svega dao... Za sledećih 70 ne skidaj osmeh sa lica, voli i znaj da si voljena. Srećan rođendan mama - napisao je on.

Ovo je odmah podelila i muzička zvezda staviviši mnoštvo emotikona srca na suprugovu čestitku.

Sigurni smo da oni danas posebno uživaju, a da je Aleksandar napravio mami iznenađenje za pamćenje, mada će ovaj jubilarni rođendan svakako pamtiti po ćerkinom dolasku na svet što je upotpunilo njihovu porodičnu sreću. Instagram

Čestitke su na adresu Aleksandre Prijović pristizale celog dana, a među prvima su joj sređan rođendan poželel njena majka Borka i svekrva Zorica.

- Draga moja kćeri, danas je tvoj rođendan, dan kad mi je Bog dao najlepši dar, dan kada se setim koliko si posebna i koliko mi značiš! Neka ti život bude ispunjen srećom, ljubavlju i uspehom jer ti to zaslužuješ. SREĆAN TI ROĐENDAN, ZLATO MOJE! Voli te tvoja mama - napisala je ponosna majka.

Da li će ovaj jubilej Aleksandra proslaviti samo sa najbližima ili slavlje neće izostati javnosti nije poznato. Ipak, poseban poklon i iznenađenje za nju zasigurno pripremaju Filip i sin Aleksandar.









