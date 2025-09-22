Glumac Jovan Jovanović okumio se sa svojim kolegama Vanjom Nenadić i Markom Todorovićem, koji su krstili svog sina Jakšu.
Dečak je kršten na praznik Male Gospojine, a uz krštenje roditelji su na jednom salašu organizovali i proslavu prvog rođendana.
Pročitajte Neka nam je srećno! Goca i Raša imaju divan povod za slavlje!
- Jakša je primio svoj prvi blagoslov – napisala je Vanja na društvenim mrežam, gde ja zajedno sa suprugom objavila nekoliko emotivnih snimaka.
Mladi par za kuma je izabrao kolegu, glumca Jovana Jovanović.
Vanja Nenadić godinama je u vezi sa Markom Todorovićem, glumcem iz Podgorice, kog smo gledali u brojnim televizijskim serijama “Koža”, “Ubice mog oca”, “Pad”...
Pre nego što su započeli vezu, dugo su gajili prijateljstvo.
- Mi smo prvo bili bliski prijatelji. I, nekako, iz toga je sve preraslo u ljubav. Marko je to prvi osetio, trebalo mu je malo da i mene ubedi, i to je to – otkrila je Vanja Nenadić krajem prošle godine. Prvi put su se zajedno pojavili u javnosti na premijeri predstave “Božanstvena komedija”, u njihovom matičnom Beogradskom dramskom pozorištu.
Pročitajte još
Srećno kumstvo! Glumac Jovan Jovanović krstio sina svojih kolega
Glumac Jovan Jovanović krstio sina svojih kolega
22/09/2025Saznajte više
Maja Ognjenović, ipak, ne želi da kaže zbogom, prelepe vesti
Maja Ognjenović ponovo je u centru dešavanja, ona ne želi da kaže zbogom
22/09/2025Saznajte više
Neka nam je srećno! Goca i Raša imaju divan povod za slavlje!
Goca Tržan i Raša Novaković proslavili deset godina braka
22/09/2025Saznajte više
Stefana i Taru krstili su svetski poznati ljudi: Kum je dugogodišnji Novakov prijatelj, ipak o kumi svi pričaju
Kumovi Stefanu i Tari Đoković bili su Neven Marković i Maja Kremić
21/09/2025Saznajte više
Aleksandar Komarov šampion sveta! Zlato za Srbiju na Svetskom prvenstvu u Zagrebu
Aleksandar Komarov okitio se zlatnom medaljom na Svetskom prvenstvu u rvanju koje je održano u Zagrebu
21/09/2025Saznajte više
Poznati se utrkuju da deci daju neobična imena, ali su Skaj Vikler i Boris Beker šampioni
Deca poznatih imaju neobična imena
21/09/2025Saznajte više
Komentari (0)