Srećno kumstvo! Glumac Jovan Jovanović krstio sina svojih kolega

Glumac Jovan Jovanović okumio se sa svojim kolegama Vanjom Nenadić i Markom Todorovićem, koji su krstili svog sina Jakšu. Instagram/Vanja Nenadic Marko Todorovic Intagram marko_todorovic

Dečak je kršten na praznik Male Gospojine, a uz krštenje roditelji su na jednom salašu organizovali i proslavu prvog rođendana.

- Jakša je primio svoj prvi blagoslov – napisala je Vanja na društvenim mrežam, gde ja zajedno sa suprugom objavila nekoliko emotivnih snimaka.

Mladi par za kuma je izabrao kolegu, glumca Jovana Jovanović. Instagram/Vanja Nenadic Marko Todorovic Intagram marko_todorovic

Vanja Nenadić godinama je u vezi sa Markom Todorovićem, glumcem iz Podgorice, kog smo gledali u brojnim televizijskim serijama “Koža”, “Ubice mog oca”, “Pad”... Instagram/Vanja Nenadic Marko Todorovic Intagram marko_todorovic

Pre nego što su započeli vezu, dugo su gajili prijateljstvo.

- Mi smo prvo bili bliski prijatelji. I, nekako, iz toga je sve preraslo u ljubav. Marko je to prvi osetio, trebalo mu je malo da i mene ubedi, i to je to – otkrila je Vanja Nenadić krajem prošle godine. Prvi put su se zajedno pojavili u javnosti na premijeri predstave “Božanstvena komedija”, u njihovom matičnom Beogradskom dramskom pozorištu.









