Ćerka Nataše Aksentijević je mamina kopija, krenula u prvi razred i već ima ozbiljne planove

Ćerka Nataše Aksentijević, Vera, ove jeseni krenula je u prvi razred osnovne škole. Glumica ima i tri godine stariju ćerku Helenu. Youtube Screenshot/Prva

Dve nedelje posle rođenja Vere, Nataša je dala intervju za HELLO!, u kojem je pričala kako su izabrali ime za bebu.

- Suprug je demonstrativno odbio moj predlog da se zove Dobrila, mada mislim da bi joj ime savršeno pristajalo, budući da je od prvog dana dobra i mila. Naravno, nije dolazila u obzir ni Melodija, što je bila Helenina ideja.

- Na kraju smo se dogovorili da bude Vera.

Nataša je tada otkrila da je devojčica dobila ime po baki njenog supruga Dušana, pa ispričala zanimljivu porodičnu anegdotu:

- Drago mi je što nosi ime po jednoj sjajnoj ženi, Dukijevoj babi, koja ga je toliko volela da je znala da mu kaže: “Tebi, sine, ako se ne sviđa na poslu, daj otkaz. Baba ima penziju, ništa ti neće faliti.”

Od tada je proletelo sedam godina, a ćerka Nataše Aksentijević ovog septembra krenula je u prvi razred. Sa poznatom mamom stala je pred kamere TV Prva, gde Nataša poslednjih meseci vodi emisiju “Pogodi cenu tačno”.

- Volim da dolazim sa mamom na posao, a najlepše od svega mi je šminkernica – rekla je devojčica, koja likom neodoljivo podseća na mamu. Youtube Screenshot/Prva

Na pitanje čime će se baviti kad poraste, Vera je odgovorila da će biti glumica, ali i priznala da ima još nekoliko ideja.

- Biću “šminkernica”, ili policajac il glumica - poručila je.









