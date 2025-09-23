Ćerka Nataše Aksentijević, Vera, ove jeseni krenula je u prvi razred osnovne škole. Glumica ima i tri godine stariju ćerku Helenu.
Dve nedelje posle rođenja Vere, Nataša je dala intervju za HELLO!, u kojem je pričala kako su izabrali ime za bebu.
- Suprug je demonstrativno odbio moj predlog da se zove Dobrila, mada mislim da bi joj ime savršeno pristajalo, budući da je od prvog dana dobra i mila. Naravno, nije dolazila u obzir ni Melodija, što je bila Helenina ideja.
- Na kraju smo se dogovorili da bude Vera.
Pročitajte Ova prelepa plavuša ćerka je Olivere Viktorović - Gledali smo je u brojnim serijama, a sada se udala za kolegu
Nataša je tada otkrila da je devojčica dobila ime po baki njenog supruga Dušana, pa ispričala zanimljivu porodičnu anegdotu:
- Drago mi je što nosi ime po jednoj sjajnoj ženi, Dukijevoj babi, koja ga je toliko volela da je znala da mu kaže: “Tebi, sine, ako se ne sviđa na poslu, daj otkaz. Baba ima penziju, ništa ti neće faliti.”
Od tada je proletelo sedam godina, a ćerka Nataše Aksentijević ovog septembra krenula je u prvi razred. Sa poznatom mamom stala je pred kamere TV Prva, gde Nataša poslednjih meseci vodi emisiju “Pogodi cenu tačno”.
- Volim da dolazim sa mamom na posao, a najlepše od svega mi je šminkernica – rekla je devojčica, koja likom neodoljivo podseća na mamu.
Na pitanje čime će se baviti kad poraste, Vera je odgovorila da će biti glumica, ali i priznala da ima još nekoliko ideja.
- Biću “šminkernica”, ili policajac il glumica - poručila je.
Pročitajte još
Ćerka Nataše Aksentijević je mamina kopija, krenula u prvi razred i već ima ozbiljne planove
Ćerka Nataše Aksentijević krenula u prvi razred
23/09/2025Saznajte više
Ceca otkrila detalje raskida: Rekla sam mu prijatelju bre, mani me se
Ceca Ražnatović o bivšem dečku govorila je javno
22/09/2025Saznajte više
Život ti je svega dao... Filip Živojinović naterao suze na oči Aleksandri za jubilarni 30. rođendan FOTO
Filip Živojinović čestitao supruzi rođendan
22/09/2025Saznajte više
Srećno kumstvo! Glumac Jovan Jovanović krstio sina svojih kolega
Glumac Jovan Jovanović krstio sina svojih kolega
22/09/2025Saznajte više
Maja Ognjenović, ipak, ne želi da kaže zbogom, prelepe vesti
Maja Ognjenović ponovo je u centru dešavanja, ona ne želi da kaže zbogom
22/09/2025Saznajte više
Neka nam je srećno! Goca i Raša imaju divan povod za slavlje!
Goca Tržan i Raša Novaković proslavili deset godina braka
22/09/2025Saznajte više
Komentari (0)