Aleksandar Komarov šampion sveta! Zlato za Srbiju na Svetskom prvenstvu u Zagrebu

Autor: | 21/09/2025

Aleksandar Komarov okitio se zlatnom medaljom na Svetskom prvenstvu u rvanju koje je održano u Zagrebu. Komarov je u finalu u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom pobedio Iranca Alirezu Mohmadipijanija.

Komarov je u prvom kolu pobedio Japanca Soha Sakabea 5:3, a u osmini finala bio je bolji od Amerikanca Pejtona Džejkobsona 5:1. On je u četvrtfinalu eliminisao Islama Jevlojeva iz Kazahstana, a u polufinalu je savladao Milada Alizrajeva iz Rusije.

Aleksandar Komarov je ove godine već osvojio bronzu, na Evropskom prvenstvu u Bratislavi.

Svaka čast i BRAVO! 

