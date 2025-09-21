Aleksandar Komarov šampion sveta! Zlato za Srbiju na Svetskom prvenstvu u Zagrebu

Aleksandar Komarov okitio se zlatnom medaljom na Svetskom prvenstvu u rvanju koje je održano u Zagrebu. Komarov je u finalu u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom pobedio Iranca Alirezu Mohmadipijanija.
Komarov je u prvom kolu pobedio Japanca Soha Sakabea 5:3, a u osmini finala bio je bolji od Amerikanca Pejtona Džejkobsona 5:1. On je u četvrtfinalu eliminisao Islama Jevlojeva iz Kazahstana, a u polufinalu je savladao Milada Alizrajeva iz Rusije.
Aleksandar Komarov je ove godine već osvojio bronzu, na Evropskom prvenstvu u Bratislavi.
Svaka čast i BRAVO!
