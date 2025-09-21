Aleksandar Komarov šampion sveta! Zlato za Srbiju na Svetskom prvenstvu u Zagrebu

Aleksandar Komarov okitio se zlatnom medaljom na Svetskom prvenstvu u rvanju koje je održano u Zagrebu. Komarov je u finalu u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom pobedio Iranca Alirezu Mohmadipijanija.

Komarov je u prvom kolu pobedio Japanca Soha Sakabea 5:3, a u osmini finala bio je bolji od Amerikanca Pejtona Džejkobsona 5:1. On je u četvrtfinalu eliminisao Islama Jevlojeva iz Kazahstana, a u polufinalu je savladao Milada Alizrajeva iz Rusije.

🥇ALEKSANDAR KOMAROV JE ŠAMPION SVETA!



🇷🇸 Rvač #TeamSerbia Aleksandar Komarov osvojio je ZLATNO odličje u kategoriji do 87kg grčko-rimskim stilom na Svetskom prvenstvu u Zagrebu!



🔥Aleksandar je u finalu savladao predstavnika Irana Alirezu Mohmadipianija i stigao do titule… pic.twitter.com/r4pwE2a2JE — Team Serbia (@OKSrbije) September 21, 2025

Aleksandar Komarov je ove godine već osvojio bronzu, na Evropskom prvenstvu u Bratislavi.

