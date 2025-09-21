Milica Todorović otkrila detalje udaje: Volela bih da...

Posle nekoliko meseci medijske ilegale, Milica Todorović pojavila se danas u jednoj televizijskoj emisiji na Kurir televiziji obučena u belo od glave do pete.
Ona je za tu priliku izabrala belu dugu haljinu koja joj je savršeno pristajala. Voditeljka je odmah prokomentarisala da joj belo baš čuči.
To je potvrdila i sama pevačica koja je naglasila da je belo čini srećnom i volela bi da ga ponovo nosi:
- Belo naslućuje na nešto, što da ne, bilo bi lepo, ja bih volela. Belo ne nosim jer belo širi, tako da su ovo retki trenuci da me vidite u belom. Ovo sam jedino u ormanu našla danas. Moja mama je danas pogledala haljinu i rekla mi "To ćeš da obučeš, kao na svadbu da ideš". Rekla sam joj da me pusti jer mi je baš lepo - istakla je Milica.
Pročitajte Milica Todorović u trudnoći blista - Isplivala fotografija sa tajnog slavlja
Milica se dotakla i porodice, pa naglasila da ne postoji razlog za ne osnivanje porodice. Mnogi savremeni parovi se odlučuju da nemaju decu a uz to ide i pregršt izgovora koje je pevačica iskritikovala:
- Danas kada čujem parove da neće da prave decu jer se nema... Šta se bre nema? Pa nas je četvoro u familiji i niko nikada nije bio gladan. Jaja i margarin svaki dan i svi su zdravi - kaže Todorovićeva.
Podsećanja radi, muzička zvezda se početkom leta povukla čim je saznala da je u blagoslovenom stanju. O njenom emotivnom partneru ne znamo puno, osim da je ekonomista koji ne želi da se eksponira u javnosti.
I Miličina najbolja prijateljica i kuma Bogdana Živanović uskoro će na svet doneti devojčicu pa su obe veoma srećne jer će se i njihova deca družiti.
