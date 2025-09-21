Milica Todorović otkrila detalje udaje: Volela bih da...

Posle nekoliko meseci medijske ilegale, Milica Todorović pojavila se danas u jednoj televizijskoj emisiji na Kurir televiziji obučena u belo od glave do pete.

Ona je za tu priliku izabrala belu dugu haljinu koja joj je savršeno pristajala. Voditeljka je odmah prokomentarisala da joj belo baš čuči. Antonio Ahel/ATAImages

To je potvrdila i sama pevačica koja je naglasila da je belo čini srećnom i volela bi da ga ponovo nosi:

- Belo naslućuje na nešto, što da ne, bilo bi lepo, ja bih volela. Belo ne nosim jer belo širi, tako da su ovo retki trenuci da me vidite u belom. Ovo sam jedino u ormanu našla danas. Moja mama je danas pogledala haljinu i rekla mi "To ćeš da obučeš, kao na svadbu da ideš". Rekla sam joj da me pusti jer mi je baš lepo - istakla je Milica.

Milica se dotakla i porodice, pa naglasila da ne postoji razlog za ne osnivanje porodice. Mnogi savremeni parovi se odlučuju da nemaju decu a uz to ide i pregršt izgovora koje je pevačica iskritikovala:

- Danas kada čujem parove da neće da prave decu jer se nema... Šta se bre nema? Pa nas je četvoro u familiji i niko nikada nije bio gladan. Jaja i margarin svaki dan i svi su zdravi - kaže Todorovićeva.

Instagram / Milica Todorović

Podsećanja radi, muzička zvezda se početkom leta povukla čim je saznala da je u blagoslovenom stanju. O njenom emotivnom partneru ne znamo puno, osim da je ekonomista koji ne želi da se eksponira u javnosti.

I Miličina najbolja prijateljica i kuma Bogdana Živanović uskoro će na svet doneti devojčicu pa su obe veoma srećne jer će se i njihova deca družiti.









