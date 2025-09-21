Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Skok za istoriju! Zlatna Angelina Topić osvojila bronzu na Svetskom prvenstvu!

Autor: | 21/09/2025

Angelina Topić osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu!

Bio je ovo drugi put za Angelinu da nastupa u finalu Svetskog prvenstva, pošto je 2023. godine u Budimpešti zauzela sedmo mesto.

Photo by Cameron Spencer/Getty Images

 

Mlada atletičarka je u kvalifikacijama bila perfektna i finale je obezbedila u tri skoka. Preskočila je bez greške prvo 1.83m, zatim i 1.88, a onda i 1.92m.

Angelina je, prvi put u seniorskoj karijeri, osvojila medalju na Svetskom prvenstvu. Bilo je izuzetno dramatično, finale Svetskog prvenstva u Tokiju je bilo prekidano dva puta zbog jake kiše.

Angelina Topić je bila fantastična, ostvarila je najbolji rezultat ove sezone i približila se ličnom rekordu tako što je preskočila 1.97m.

Pročitajte Srce Dragutina Topića ispunjeno je najvećom srećom - Angelina, volim te!

Na kraju je, nakon što je tri puta bila neuspešna na 2m, morala da strepi i čeka skokove koleginica.

Zaplakala je Angelina i pre nego što je Ukrajinka Mahučih poslednji put oborila visinu 2.02, a usledila je emotivna reakcija naše mlade atletičarke.

Photo by Cameron Spencer/Getty Images

 

 

Tamara Roksandić Photo by Cameron Spencer/Getty Images
