Skok za istoriju! Zlatna Angelina Topić osvojila bronzu na Svetskom prvenstvu!

Angelina Topić osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu!

Bio je ovo drugi put za Angelinu da nastupa u finalu Svetskog prvenstva, pošto je 2023. godine u Budimpešti zauzela sedmo mesto. Photo by Cameron Spencer/Getty Images

Mlada atletičarka je u kvalifikacijama bila perfektna i finale je obezbedila u tri skoka. Preskočila je bez greške prvo 1.83m, zatim i 1.88, a onda i 1.92m.

Angelina je, prvi put u seniorskoj karijeri, osvojila medalju na Svetskom prvenstvu. Bilo je izuzetno dramatično, finale Svetskog prvenstva u Tokiju je bilo prekidano dva puta zbog jake kiše.

Angelina Topić je bila fantastična, ostvarila je najbolji rezultat ove sezone i približila se ličnom rekordu tako što je preskočila 1.97m.

Na kraju je, nakon što je tri puta bila neuspešna na 2m, morala da strepi i čeka skokove koleginica.

Zaplakala je Angelina i pre nego što je Ukrajinka Mahučih poslednji put oborila visinu 2.02, a usledila je emotivna reakcija naše mlade atletičarke. Photo by Cameron Spencer/Getty Images









