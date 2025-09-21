Angelina Topić osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu!
Bio je ovo drugi put za Angelinu da nastupa u finalu Svetskog prvenstva, pošto je 2023. godine u Budimpešti zauzela sedmo mesto.
Mlada atletičarka je u kvalifikacijama bila perfektna i finale je obezbedila u tri skoka. Preskočila je bez greške prvo 1.83m, zatim i 1.88, a onda i 1.92m.
Angelina je, prvi put u seniorskoj karijeri, osvojila medalju na Svetskom prvenstvu. Bilo je izuzetno dramatično, finale Svetskog prvenstva u Tokiju je bilo prekidano dva puta zbog jake kiše.
Angelina Topić je bila fantastična, ostvarila je najbolji rezultat ove sezone i približila se ličnom rekordu tako što je preskočila 1.97m.
Pročitajte Srce Dragutina Topića ispunjeno je najvećom srećom - Angelina, volim te!
Na kraju je, nakon što je tri puta bila neuspešna na 2m, morala da strepi i čeka skokove koleginica.
Zaplakala je Angelina i pre nego što je Ukrajinka Mahučih poslednji put oborila visinu 2.02, a usledila je emotivna reakcija naše mlade atletičarke.
Pročitajte još
Marko i Melani odbrojavaju sitno! Draganina snaja rešila, porodiće se OVDE
Melani Dimitrijević porodiće se na privatnoj klinici u Beču
21/09/2025Saznajte više
Skok za istoriju! Zlatna Angelina Topić osvojila bronzu na Svetskom prvenstvu!
Angelina Topić osvojila bronzu na Svetskom prvenstvu
21/09/2025Saznajte više
Boris Novković drastično promenio boju kose FOTO
Boris Novković odlučio je da ove jeseni prošeta novi imidž
21/09/2025Saznajte više
Septembar je njihov mesec, troduplo slavlje kod Šaulića! Ilda na sedmom nebu od sreće
Porodica Šaulić danas slavi tri rođendana
21/09/2025Saznajte više
Ognjena Jokić proslavila 4. rođendan u Somboru, slavlje baš kakvo je želela FOTO
Ognjena Jokić proslavila 4. rođendan u Somboru
21/09/2025Saznajte više
Saša Joksimović: Brata sam upoznao tek kada sam napunio 22 godine
Saša Joksimović progovorio o odnosu sa bratom
21/09/2025Saznajte više
Komentari (0)