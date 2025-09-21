Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Septembar je njihov mesec, troduplo slavlje kod Šaulića! Ilda na sedmom nebu od sreće

Autor: | 21/09/2025

0

Porodica Šaulić najviše voli 21. septembar! Tada u njihovoj porodici čak troje članova proslavljaju divan dan. Najstariji je svakako Zoran Bata Mirković, odnosno suprug Šabanove najstarije ćerke Sanele.

Kako je sudbina umešala prste u njihove živote, istog dana rođena je i njihova mezimica Una koja likom u potpunosti podseća na tatu, i najmlađa Ema Vučković je rođena na današnji dan, Ildina i Bojanova jedinica.

Boško Karanović

 

Upravo tim povodom oglasila se pevačica na društvenim mrežama i podelila emotivni video-zapis na kojem su svi današnji slavljenici uz zanimljiv opis: 

- Danas je srce prepuno! Mojoj Emiški rođendan, kao i našoj Uni, a i naš Batica slavi svoj dan. Tri duše koje volimo beskrajno, rođene istog dana – kao da nam je nebo poslalo poseban dar. Volim vas do meseca i nazad! - napisala je Ilda.

A pored nje najsrećnija danas je baka i tašta Goca koja ne krije da joj je današnji dan posebno važan kada ima toliko lepih povoda za slavlje.

Pročitajte Koja sreća! Ilda Šaulić i Bojan Vučković danas imaju poseban razlog za slavlje

Osim nje, sigurno bi najponosniji bio i kralj narodne muzike koji je takođe rođen u septembru, samo dve nedelje ranije, tačnije 6. septembra kada je porodica Šaulić izašla na njegov grob.

U domu Šaulića septembar je sigurno najlepši mesec, a ove godine sa rođendanskih proslava izostaće Mihajlo i Marina sa njihovim naslednicima Manjom i Matijom zbog poslovnih obaveza Šabanovog sina u Cirihu.

Neka je sa srećom Emi, Uni i Bati! I mi se priključujemo rođendanskim čestitkama!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ilda Saulic (@ildasaulic)

Tamara Roksandić Antonio Ahel/ATA Images

Tagovi: porodica šaulić ilda šaulić zoran bata mirkovic ema vučković rođendan

