Poznati se utrkuju da deci daju neobična imena, ali su Skaj Vikler i Boris Beker šampioni

Deca poznatih ličnosti, kako u svetu tako i kod nas, neretko dobijaju retka i neobična imena za koja često nismo ni čuli.

Naravno, ima i onih koji su okrenuti tradiciji, pa biraju imena koja su generacijama u njihovim porodicama, ali sve su češća imena od tri slova, iz kojih je teško izvući nadimak.

Folk zvezda Aleksandra Prijović, koja se porodila početkom septembra, za ćerku je izabrala ime Aria. Ništa manje neobično je ime trećeg unuka Cece Ražnatović, kome su roditelji namenili ime Isaia.

Marija Kilibarda je za svoju naslednicu odabrala ime Senja. A o tome je jednom prilikom rekla:

- Ime Senja je poklon koji je meni Banetova sestra dala jednom prilikom. Razgovarale smo o tome kako bih nazvala svoje dete, kad ga budem dobila i ja sam počela da nabrajam imena. Rekla sam da, generalno, volim duga imena, kao i da mi se dopadaju naša – Branislav i Marija. Instagram

Ognjen Amidžić je svom sinu dao ime Perun, a ćerka kreatorke Suzane Perić zove se Tifani.

Ćerka Nine Seničar ima dva imena -Nora Grejs, a slično je razmišljao i Tihomir Stanić čije ćerke se zovu Milena Hana i Sofija Nađa.

Ipak, ako bismo birali najoriginalnija imena, svojevrsni šampioni bili bi Skaj Vikler i Boris Beker.

Naime, naš muzičar je ćerki dao ime Strela, dok najmlađi sin bivšeg tenisera nosi ime po slavnom kompozitoru – Amadeus.









