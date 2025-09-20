Zvezde Granda počinju večeras! Emocije preplavile studio, svi u suzama, ovo je razlog

Večeras počinje nova sezona "Zvezda Granda", prva u kojoj dobrodošlicu novim kandidatima kao i publici neće poželeti onaj od koga je ideja celog takmičenja i potekla - Saša Popović.
Prethodna sezona koja je završena 5. jula ove godine bila je veoma teška emotivno za sve, a čini se da je i početak nove isti takav. Ako je suditi po tizeru za najavu prve emisije.
Veliki studio na Košutnjaku dugo nije bio obavijen tolikim emocijama kao sada. Jedna pesma bila je dovoljna da i publika, žiri, čak i voditelji zaplaču i to baš u prvoj epizodi nove sezone.
Reka suza potekla je već na samom startu nove sezone „Zvezda Granda“, a jedan trenutak je bio toliko snažan da se voditeljka Ana Sević kao i direktor Grand produkcije Goran Šljivić tresu od emocija.
Nastup koji je rasplakao ceo studio podsetio je sve koliko muzika može da dotakne dušu i dirne pravo u srce. Upravo ovaj trenutak najbolja je najava da nova sezona donosi još snažnije priče, nezaboravne izvođače i talente koji će publiku osvojiti već na prvu pesmu.
Ako je ovako emotivno izgledao sam početak, jasno je da gledaoce od subote očekuje prava lavina emocija, spektakularnih izvođenja i novih zvezda koje će osvojiti scenu.
Pročitajte Žiri Zvezda Granda tek će biti potpun?! Ispunjava se Sašina najveća želja, stiže najveća muzička legenda
Podsećanja radi, odmah po završetku prethodne sezone, Marija Šerifović napustila je žiri ističući da ne želi da bude deo više nijednog sličnog projekta, već da je i u "Zvezdama Granda" bila isključivo zbog Saše Popovića.
Posle nje veoma brzo dobro uigran tim napustili su Dragan Stojković Bosanac i Viki Miljković koji su prešli u ružičasti žiri "Pinkovih Zvezda".
Dok će u foteljama Granda ove godine sedeti Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba, pa verujemo da nas očekuje pravi spektakl koliko već u prvoj ovogodišnjoj emisiji koja se prikazuje večeras od 21 čas.
