U “Igri sudbine” Ožegović, privatno Savić: Kristina i Vladan u braku su 25 godina

Kristina i Vladan Savić u seriji “Igra sudbine” glume Olgu i Ivana Ožegovića. Taj zadatak prihvatili još pre pet godina, kada je emitovana prva epizoda, a do sada je snimljeno više od 1500 epizoda.
Zvezde popularne telenovele u braku su i u privanom životu, a svoju ljubavnu priču započeli su pre 25 godina u Pozorištu na Terazijama.
Porodičnu sreću uveličala su i dva sina, Marko i Filip.
Glumačko – bračni par smatra da ih je to što rade isti posao dodatno zbližilo.
- Radimo isti posao, isti hleb jedemo, to je dobro jer postoji tolerancija i razumevanje. Nemamo klasično radno vreme, takoda se dopunjujemo. Između ostalog, imamo zajedničku predstavu gde govorimo kako je brak važna institucija, a sve više brakova se raspada jer ljudi postaju egocentrični i teško im je da se prilagode – rekao je Vladan u intervjuu za TV novosti.
Njegova supruga Kristina otkrila je da su se upoznali kada je ona polagala audiciju u Pozorištu na Terazijama, a on bio u publici. Venčali su se posle dve godine zabavljanja, a u braku su četvrt veka.
Kako kažu, saživeli su se sa Ožegovićima, koje tumače u “Igri sudbine”, i kako vreme prolazi svoje likove sve bolje razumeju i brane.
Na pitanje, koliko su se njih dvoje promenili u poslednjih šest godina, Kristina je uz smeh odgovorila:
- Vladan se primetno ugojio, ali obećao je da će da smrša.
Kristina je diplomirala na klavirskom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu kao jedan od najboljih studenata generacije. Sarađivala je sa mnogim muzičarima, da bi 1998. postala stalni član benda Zdravka Čolića, kome je pevala prateće vokale na brojnim koncertima.
