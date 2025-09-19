Maja Volk žrtva prevare. Javno poručila: Tužiću ih!

Maja Volk godinama unazad poznata je kao veliki zagovornik zdravon načina života, koji podrazumeva ishranu baziranu na svežem voću i povrću.

Osim toga, pobornik je i redovnog vežbanja. Iako je u zakoračila u sedmu deceniju fizički je izuzetno aktivna, a snimci koje često objavljuje na društvenim mrežama svedoče da je u odličnoj kondiciji.

Saveti Maje Volk izuzetno su cenjeni, pa ne čudi što su pojedini pokušali da iskoriste njeno ime kako bi pridobili pažnju i na prevaru prodali određene proizvode.

Zahvaljujući veštačkoj inteligenciji danas je lako “skinuti” nečiji glas i napraviti reklamu, a neko je na taj način odlučio da prodaje preparate za mršavljenje.

- Nikakve preparate za mršavljenje ne preporučujem i ne nasedajte na prevare. Kada naiđete na takav snimak, gde se moje lice zloupotrebljava, molim vas da mi pošaljete link kako bih mogla da reagujem - poručila je Maja Volk putem svog Instagram naloga, jasno stavljajući do znanja da reklama koja se vrti po internetu nema nikakve veze sa njom. Instagram/majazmaja59

- To je prevara i ja ću ih tužiti – naglasila je.

Na kraju obraćanja Maja Volk je istakla da je uvek raspoložena da podeli savet onima koje žele da ga čuju.

Istovremeno, naglasila je da je za mršavljenje potrebno vežbanje, promena načina ishrane i posvećenost, a to ne može da se izvede za 2-3 dana.









