Kakav obrt! Miroslav Raduljica košarkaške patike zamenio kopačkama

Miroslav Raduljica u januaru je proslavio 37. rođendan i, po svemu sudeći, shvatio da je vreme za promene.

Nekadašnji košarkaški reprezentativac, dugi niz godina nosio je dres Srbije, a na Svetskom prvenstvu u Kini i kapitensku traku. U karijeri je igrao za brojne evropske klubove, a poslednji ugovor potpisao je 2023. godine za grčki Marusi.

Sada je odlučio da se oproba u novom sportu, pa je košarkaški teren zamenio fudbalskim, a patike za basket kopačkama. Ubuduće će biti pojačanje FK Železničara, iz njegove rodne Inđije.

Istovremeno, Miroslav Raduljica je još jednom pokazao da je ne samo veliki sportista, već i veliki čovek. Photo by Wang He/Getty Images

Kompletna primanja doniraće u humanitarne svrhe, kao i prihod od ograničene serije dresova sa brojem 21 koji će, kao centarfor, nositi u Železničaru.

- Drago mi je što smo postigli dogovor o saradnji i radujem se prilici da budem deo tima FK Železničar. Brzo smo se dogovorili, a ono što je najbitnije jeste da ćemo dati sve od sebe da pomognemo Humanitarnoj organizaciji “Srbi za Srbe” koja radi velike i značajne stvari za naš narod.

- Tokom ove sezone takmičarski ciljevi su najviši mogući i nadamo se da ćemo uskoro gledati Železničar u Prvoj ligi Srbije. Radujem se prvom treningu, upoznavanju sa saigračima i verujem da ćemo zajedno napraviti još mnogo humanitarnih akcija. Imao sam kratak susret sa trenerom Livajom, ekipi je potreban napadač nakon transfera Nikole Komazeca u inostranstvo, i nadam se da ću svojim igrama doprineti da se klub plasira u profesionalni rang takmičenja – rekao je Miroslav Raduljica.









