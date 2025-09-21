Boris Novković drastično promenio boju kose FOTO

Boris Novković (57) odlučio je da ove jeseni prošeta novi imidž. Večiti zavodnik, bez obzira na to što se o njegovom ljubavnom životu konstantno piše, trudi se da tome ne pridaje značaj. U razgovorima za medije u regionu rekao je da je u proteklih nekoliko godina promenio prioritete: više ceni mir, zdrav život, uravnoteženost, umesto stalne ekspanzije u poslu.
A sada ima i novu boje kose!
Naime, ovih dana Croatia records snima jedinstveni muzički projekat pod nazivom “Hitmejker”, deset velikih pesama jednog od najplodosnijih autora popularne muzike Đorđa Novkovića koji spaja vrhunsku umetničku baštinu s bezvremenskim melodijama koje su obeležile generacije.
Pročitajte Sramotno! Ovo je jedina pevačica koja se danas pojavila na Marininom pomenu
Njegov sin Boris Novković nije krio oduševljenje.
- Prva je objavljena pesma “Nada” u izvedbi velike, jedne od najvećih diva, usuđujem se reći svetske scene, Gabi Novak. Nažalost, to je ujedno bila i njena poslednja snimljena izvedba pre nego što nas je napustila. Pesmu je otpevala kao u naponu snage, fascinantno i neponovljivo.
Pesme su snimljene u slavnom Abbey Road studiju u Londonu s našim sjajnim snimateljem i ton-majstorom Gogom Martincem pod etiketom Croatia Recordsa, Đorđeve i moje matične diskografske kuće. Na ovu genijalnu ideju došao je gospodin Želimir Babogredac, predsednik uprave, čime je odana posebna čast mom pokojnom ocu Đorđu, jednom od najvećih kompozitora zabavne muzike ovih prostora i šire - rekao je Boris, čiju novu boju kose nismo omogli a da ne primetimo.
Na albumu se nalazi 10 Đorđevih pesama u saradnji s London Royal Philharmonic Orchestrom i dirigentom Steveom Sidwellom, koji je dobitnik Gremmy nagrada, sarađivao sa Robi Vilijamsom, Amy Winehouse i koji je radio na filmu Bohemian Rhapsody. Pesme izvode legendarni izvođači s kojima je Đorđe sarađivao.
Redosled pesama nije postavljen po važnosti, već su dame dobile prednost:
• Zora je – Neda Ukraden
• Virujen u te – Severina
• Stari Pjer – Mia Dimšić
• Žuta ruža – Željko Bebek
• Ostala si uvijek – Mišo Kovač
• Južnjaci – Zdravko Čolić
• Ako me ostaviš - Petar Grašo
• Prva noć sa njom - Vlado Kalember
• Takav je život – Boris Novković
Pročitajte još
Boris Novković drastično promenio boju kose FOTO
Boris Novković odlučio je da ove jeseni prošeta novi imidž
21/09/2025Saznajte više
Septembar je njihov mesec, troduplo slavlje kod Šaulića! Ilda na sedmom nebu od sreće
Porodica Šaulić danas slavi tri rođendana
21/09/2025Saznajte više
Ognjena Jokić proslavila 4. rođendan u Somboru, slavlje baš kakvo je želela FOTO
Ognjena Jokić proslavila 4. rođendan u Somboru
21/09/2025Saznajte više
Saša Joksimović: Brata sam upoznao tek kada sam napunio 22 godine
Saša Joksimović progovorio o odnosu sa bratom
21/09/2025Saznajte više
Glumio je u “Igri sudbine”, osvojio ženska srca, pa nestao: Evo gde je danas Ammar Mešić
Ammar Mešić danas živi na relaciji Zagreb - Ljubljana
20/09/2025Saznajte više
Ceca je bila stravično ljuta na Marinu i Futu što su ovu pesmu dali Dragani Mirković, tajna čuvana 30 godina
Ceca Ražnatović bila je ljuta na Marinu Tucaković i Futu i to sve zbog jedne pesme
20/09/2025Saznajte više
Komentari (0)