Žika Jakšić prekinuo nagađanja, rekao dijagnozu: Lekari su pronašli nešto malo u dubini mozga

Žika Jakšić pre dva meseca imao je moždani udar. Mediji su svašta nagađali, a autor i voditelj emisije "Nikad nije kasno" odlučio je da se povuče iz javnosti i posveti svom oporavku. Na oduševljenje svih, ovih dana se vratio na snimanje popularne emisije i to nikad raspoloženiji.

Odlučio je da sve otkrio o svom zdravstvenom stanju, kao i kako je sebe naterao da ode u bolnicu i vidi u čemu je problem. Ivan Vučićević

- Primetio sam da nerazgovetno pričam, onda sam se obukao, nije me uhvatila panika. Pozvao sam vozača koji me je odvezao u KBC Bežanijska koja, oni su odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar. Onda su me odvezli u bolnicu Sveti Sava koja je specijalizovana za te vrste bolesti. Kada sam već ušao, hiljadu doktora oko mene. Oni su me preuzeli. Uveli su mi terapiju, krenulo je razređivanje krvi, skener glave, hiljadu čuda – rekao je on.

U teškim momentima, trebalo je da se motiviše a evo kako mu je to polazilo za rukom.

- Kada dođu tako neke delikatne situacije u životu, vrlo sam pribran i racionalno sam pristupio tome. Meni su već treći, četvrti dan rekli da nije oštećen mozak posebno. Da imam nešto malo što se vidi u dubini mozga, ali da će to da prođe. Predvideli su da ću da se oporavim, e sad, niko ne zna koliko će taj oporavak da traje. Predviđali su dva, tri meseca do potpunog oporavka. Meni je bilo važno da će rezultat na kraju biti potpuni oporavak. Onda sam ja strpljivo, svaki dan logoped, fizio-terapija, dan za danom. Evo dva meseca kasnije, ispravio sam se – istakao je Žika za Grand.

Voditelj je sada okupiran snimanjima emisije "Nikad nije kasno" te priznaje da ne razmišlja mnogo o tome šta će biti sutra.

- Odgovor je tu, ja sam ovde u novoj sezoni. Treba da počnemo sa snimanjem, nadam se da će biti sve u redu. Obično ne pričam ovako dobro, ali ovde imam inspiraciju, uz pomoć publike, mislim da ću danas biti onaj stari, bar danas. Sutra još nije bitno, ali biću još bolje – zaključio je Žika za Blic.

On je ranije otkrio kako je tekao oporavak i kako se sada oseća:

- Ustao sam u tri ujutru, otišao pod tuš. Kad sam počeo da se brijem. Levom rukom naneo, desnom uzeo brijač i kao da nije moja ruka. Nisam mogao da se obrijem. Opsujem naglas, vidim da mi je palo lice. Pričam kao pijan - priznao je Žika Jakšić.

