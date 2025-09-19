Raskinuli Monika Beluči i Tim Barton! Samo nekoliko dana pred njen 61. rođendan

Monika Beluči i Tim Barton odlučili su da se rastanu. Par je zvaničnim saopštenjem potvrdio da je njihovo vezi došao kraj i da će ostati u dobrim odnosima.
"Sa velikim poštovanjem i dubokom brigom jedno o drugom, Monika Beluči i Tim Barton odlučili su da dalje krenu svako svojim putem", stoji u zajedničkom saopštenju.
Veza filmske dive i jednog od najpopularnijih režisera u Holivudu potvrđena je 2023, a Monika je potom igrala u Bartonovom filmu "Bitlđus, Bitlđus", nastavku njegovog kultnog ostvarenja "Bitlđus" iz 1988. godine.
Monika Beluči i Tim Barton upoznali su se još 2006, ali prošlo je mnogo vremena dok nisu sevnule varnice. To se desilo posle 16 godina, u oktobru 2022, kada su se ponovo sreli na festivalu "Lumiere" u Lionu.
Barton je u svakoj prilici izgledao kao da se topi od sreće što je Belučijeva izabrala baš njega, a snimljen je i kako radosno poskakuje na crvenom tepihu.
Zanimljivo je da je raskid usledio samo nekoliko dana pred Monikin 61. rođendan, a prošle godine u ovo vreme dobila je najromantičniji mogući poklon. Barton je Moniki povodom 60. rođendanam priredio poklon koji je oduševio njene fanove.
Režiser je, naime, uz pomoć tima italijanskog izdanja magazina Vogue poklonio filmskoj divi editorijal snimljen na osnovu njegovih crteža. Kako je otkrio, svoju devojku je crtao od prvog dana njihove ljubavi, a na osnovu ovih dela su snimljeni portreti jedne od najlepših žena u istoriji kinematografije.
Ali, sada je ljubavi došao kraj i svako je krenuo svojim putem!
