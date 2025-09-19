Oženio se Kijanu Rivs (61) - bruje svetski mediji! Holivudski glumac navodo je pred oltar, na tajnom venčanju u Evropi, odveo svoju dugogodišnju partnerku Aleksandru Grant (52) prenosi UNN pozivajući se na Radar Online.

- Ova odluka savršeno oslikava Kijanovu poznatu skromnost i nenametljiv način života - rekao je jedan izvor. Vivien Killilea/Getty Images for Paramount Pictures

Iako su venčanje održali u tajnosti, izvori bliski paru navode da postoji mogućnost i većeg slavlja.

- Voleli bi da kasnije organizuju proslavu sa porodicom i prijateljima, jer žele da podele svoju sreću - otkriva jedan insajder.

Kijanu i Aleksandra upoznali su se još 2009. godine na jednoj žurci, a ubrzo nakon toga zajedno su radili na knjizi "Oda sreći". Dugo su krili svoju romansu od očiju javnosti, da bi je tek 2019. godine prvi put zvanično potvrdili pojavivši se zajedno na crvenom tepihu.

Kijanu zaslužuje „mlađu i lepšu“, smatrali su neki, ne znajući da je Aleksandra mlađa osam godina. Što se lepote tiče, ona je u oku posmatrača, a Kijanu je svoje rekao i očigledno ne mari za bilo kakve priče.

Iako vode veoma dinamične i kreativne živote – on na filmskim setovima, a ona u umetničkim galerijama – uspešno balansiraju privatno i profesionalno, stalno pružajući jedno drugom podršku.

Za Kijanu Rivsa, Aleksandra je donela mir i stabilnost koje je dugo tražio. Njegov život obeležile su duboke lične tragedije – 1999. godine njegova tadašnja partnerka Dženifer Sajm izgubila je njihovu ćerku Avu, koja je rođena mrtva. Samo dve godine kasnije, Dženifer je poginula u saobraćajnoj nesreći sa samo 28 godina.

Ako su vesti zaista tačke se oženio Kijanu Rivs, želimo mu svu sreću ovog sveta jer je zaista zaslužuje!

