Leba Brena zna razlog zašto je zaboravila Sašu

Odnos Lepe Brene i Suzane Jovanović i dalje intrigira javnost

Suzana Jovanović, udovica Saše Popovića, svoju prvu i jedinu ispovest dala je za SCANDAL!. U velikom intervjuu otkrila je, između ostalog, kako su izgledali poslednji dani Saše Popovića, ali i šta se sve dešavalo posle njegove smrti. youtube printscreen

- Boli me kao čoveka mnogo toga me boli, ali izgleda... Izgleda da je došlo to neko vreme da ne treba ni od koga ništa očekivati, znači bukvalno smo sami sebi prepušteni. Svi oni se verovatno vode tom mišlju imam decu, nisam sama, ima tu ko je pored mene, imam te ljude koji rade, ima tu ljudi koji su ostali da rade za mene i za Saleta dok je bio živ, ima ona ljude, ima pomoć ima sve, mi imamo svojih obaveza, imamo poslova – rekla je Suzana, otkrivajući da su je mnogi zaboleli.

Ono što i dalje intrigira javnost, jeste odnos Lepe Brene i Suzane Jovanović.

Njih dve srele su se tek na komemoraciji i sahrani, a Brena se kasnije nije pojavila na groblju povodom obeležavanja šest meseci od smrti Saše Popovića, niti je došla u dom njegove porodice.

- Znaš kako bi Sale sad rekao, ma pusti to sad, pusti, daj neko drugo pitanje. Šta hoćeš drugo da ti kažem, da ti odgovorim – kazala je Suzana u pomenutom intervjuu, nakon molbe da prokomentariše tu situaciju.

Sada je, o toj temi progovorio i Sašin i Suzanin kum, Ćira, koji je gostovao u podkastu “Minsko polje”.

- Dok je Sale bio bolestan pitao sam ga nekoliko puta da li se Brena javlja. Odgovorio je da mu piše, šalje poruke. Nisam znao da se Suzani nikako nije javila. To sam saznao tek kada je Saša umro.Zašto se tako ponaša zaista ne znam. Kada bih zano neki, makar mali, razlog. Ne razumem je, ali verovatno Brena zna razlog zašto je zaboravila Sašu. To ne znam ni ja, ni Suza. Verovatno to znaju kod nje u kući, ali nije moje da osuđujem. Antonio Ahel/ATAImages

Na kraju razgovora, Sašin kum je dodao:

- Hajde što Brena nije bila, ali me čudi da nije bio ni Boba.










