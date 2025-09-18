Od svih gradova u Srbiji Stiven Sigal izabrao za odmor baš ovaj, prolaznici u čudu

Stiven Sigal holivudski glumac poznat po ulogama u akcionim filmovima, ovih dana doputovao je u Srbiju. Njegov boravak u Beogradu malo koga je iznenadio, tim pre što je i ranije dolazio.

Međutim, malo ko ga je očekivao na ulicama Sokobanje, gde je napravio pravu “pometnju”. Privatna Arhiva

Mališani su ga u stopu pratili, odrasli pokušavali da naprave što bolju fotografiju, a on je strpljivo pozirao. Istini za volju, u društvu telohranitelja.

Stiven Sigal u Beograd je doputovao zbog snimanja akcionog trilera “Order of the Dragon“, u režiji Vjekoslava Katušina.

Na tu temu govorio je, između ostalog, na konferenciji za štampu:

- Ovo nije povratak iz penzije,ja sam takođe i diplomata a imam i mnogo drugog posla. Trenutno film i filmska industrija možda nisu moj trenutni prioritet. Ono o čemu više brinem su problemi koje imamo u svetu - rekao je na konferenciji za medije Sigal koji je poslednji film snimio pre šest godina.

U pomenutom filmu pojaviće se i nekoliko naših glumaca: Bane Vidaković, Mladen Sovilj i Srna Lango.









