Ovo je nova devojka Mladena Mijatovića, koleginica sa Pinka

Mladen Mijatović vratio se u Beograd, posle inostrane poslovne karijere, i rekli bismo da je srećniji nego ikad. Ponovo je počeo da radi na televiziji Pink, a to nije jedina novost u njegovom životu.

Nakon raskida sa Deom Đurđević, on je sada u novoj emotivnoj vezi, saznaje Republika. Antonio Ahel/ATAImages

Mladenova nova devojka je takođe koleginica sa Pinka, piše ovaj medij.

- Sve kolege su se obradovale kada su saznale da se Mladen vraća, a inače je u vezi sa koleginicom koja se bavi praćenjem suđenja. Oni su se preko posla i upoznali - ispričao je izvor.

Mladen je na pitanje novinara Blica da li ima novu devojku ovako odgovorio:

- Ne mogu da komentarišem, nakon dve godine u diplomatiji danas sam se vratio i počeo da radim na Pinku i fokusiran sam isključivo na svoj posao. To je moj odgovor na vaše pitanje.

I voditeljka Dea Đurđević je nedavno našla novog dečka i priznala da je zaljubljena i srećna.

- Zaljubljena sam. To je novo - rekla je Dea Đurđević, pa progovorila o muškarcu koji je imao hrabrosti da joj priđe.

- Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda, sigurno misli: "Kako sam hrabar i snažan." Verovatno treba imati hrabrosti, ali i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa - rekla je Dea.









