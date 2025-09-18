Goca Tržan odlučila je na novu poslovnu odluku! Naime, iako je godinama unazad radila kao TV lice na televiziji koja je u vlasništvu Jovane i Željka Joksimovića rešila je da napusti K1.
Povod za ovu njenu odluku jeste transfer, odnosno prelazak na konkurentsku Blic TV, piše Telegraf.
Pročitajte Ekskluzivno! Boško Jakovljević napustio K1, od sada ćete ga gledati na ovoj televiziji
Iako se detalji koncepta brižljivo čuvaju, zna se da će ovaj projekat doneti osveženje na domaćoj sceni. Ipak, još uvek nije poznato u kakvom formatu će se oprobati Goca Tržan na novoj televiziji.
Podsetimo, Goca je saradnju sa Joksimovićima počela pre više od 5 godina, kada je postala lice njihove nove televizije.
Godinama je radila na istoj, a njeni formati su često izazvali veliku pažnju, zbog priča, ali i emocija koje su njeni gosti ispoljavali u emisijama.
Pročitajte još
Ovo je nova devojka Mladena Mijatovića, koleginica sa Pinka
Nova devojka Mladena Mijatovića je njegova koleginica sa Pinka
18/09/2025Saznajte više
Goca Tržan dala otkaz na K1, odlazi od Jovane i Željka
Goca Tržan dala otkaz na K1
18/09/2025Saznajte više
Oglasila se Hana, jasno rekla šta misli o tatinom razvodu
Hana Ikodinović odlučila je da ne krije svoje mišljenje o tatinom razvodu
18/09/2025Saznajte više
Mesec je ušao u znak Lava: Do 19. septembra jedan znak biće pod stresom
Mesec u Lavu jednom horoskopskom znaku donosi brigu
17/09/2025Saznajte više
Odličan glumac, još bolji vinogradar: Zavirite na Kuburino imanje, ovde se sklonio iz grada
Imanje Aleksandra Srećkovića Kubure u Šumadiji
17/09/2025Saznajte više
Lepa voditeljka rekla “da”, bajkovito venčanje na obali mora
Voditeljka Nađa Kljajić organizovala prelepo venčanje
17/09/2025Saznajte više
Komentari (0)