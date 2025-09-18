Goca Tržan dala otkaz na K1, odlazi od Jovane i Željka

Goca Tržan odlučila je na novu poslovnu odluku! Naime, iako je godinama unazad radila kao TV lice na televiziji koja je u vlasništvu Jovane i Željka Joksimovića rešila je da napusti K1.

Povod za ovu njenu odluku jeste transfer, odnosno prelazak na konkurentsku Blic TV, piše Telegraf.

Iako se detalji koncepta brižljivo čuvaju, zna se da će ovaj projekat doneti osveženje na domaćoj sceni. Ipak, još uvek nije poznato u kakvom formatu će se oprobati Goca Tržan na novoj televiziji.

Podsetimo, Goca je saradnju sa Joksimovićima počela pre više od 5 godina, kada je postala lice njihove nove televizije.

Godinama je radila na istoj, a njeni formati su često izazvali veliku pažnju, zbog priča, ali i emocija koje su njeni gosti ispoljavali u emisijama.









