Odličan glumac, još bolji vinogradar: Zavirite na Kuburino imanje, ovde se sklonio iz grada

Imanje Aleksandra Srećkovića Kubure u Šumadiji

Aleksandar Srćković Kubura glumu je diplomirao 1995. godine, kod profesora Predraga Bajčetića. Na klasi je bio sa Isidorom Minić, Anom Sofrenović, Bojanom Maljević, Nenadom Jezdićem, Katarinom Žutić...

Prvu profesionalnu ulogu ostvario je 1993. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu, a zatim je nastavio da gradi uspešnu karijeru kako na pozorišnoj sceni, tako i pred kamerama.

- Moja generacija, koja je počela da radi sredinom 90-ih, navikla je da juri sa seta na set. Nama nikada nije bilo teško da radimo, niti smo odbijali poslove. Meni lično se desilo da u jednom danu budem na tri seta – tri različita lika, različti kostimi i šminka. Sada se trudim da toga više nema – kazao je Kubura u jednom intervjuu.

Cenjeni glumac od pre neku godinu posvetio se još jednom zanimanju, i za sada mu ide prilično dobro. Youtube Screenshot

U emisiji “TV lica kao sav normalan svet” Aleksandar Srećković Kubura otkrio je da se bavi vinogradarstvom, a javnosti je pokazao i svoje imanje u selu Poljna, u trsteničkom kraju. U posao se upustio sa kumom, drugom iz osnovne škole.

- Znamo se još od petog razreda, zajedno smo išli u školu u Kraljevu. Slično razmišljamo, pa smo kroz život uvek jedan drugog savetovali. Obojica volimo zemlju, volimo da radimo, pa je ovo bio logičan sled.

Osim proizvodnje vina, kumovi se bave i proizvodnjom rakije. Youtube Screenshot

Na pitanje da li su sinovi, Aleksa i Vanja, koje je dobio u braku sa fitnes instruktorkom Marijom Savić zainteresovani da se uključe u posao, odgovorio je:

- Stariji sin je načelno zainteresovan, voli prirodu, ali je pre svega IT stručnjak. Mlađi, koji ima 11 godina, voli da dođe, ali za sada je zainteresovan samo da se igra. Verujem da će zavoleti ovo što radim, a obojica će svakako biti uključeni na neki način.

- Nadam se da ćemo razviti i vinariju i destileriju, pa da polako bežimo iz grada – poručio je popularni glumac, pa otkrio i to da svakodnevno viđa divlje svinje, srne, fazane... Youtube Screenshot









