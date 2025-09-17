Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Lepa voditeljka rekla “da”, bajkovito venčanje na obali mora

Lepa voditeljka rekla “da”, bajkovito venčanje na obali mora

Autor: | 17/09/2025

0

Voditeljka Nađa Kljajić udalase za britanskog biznismena Džonatana Robinsona.

Sudbonosno “da” izgovorili su pred stotinu zvanica, a venčanje iz snova organizovali su na crnogorskom primorju. Par je zajedno od 2022. godine, a u međuvremenu su dobili i dvoje dece.

Pročitajte Udaje se Mirka Vasiljević?! Ovo je trebalo da se dogodi da bi stala na ludi kamen

Prema rečima upućenih, Džonatan je Nađu zaprosio u Parizu, ispod Ajfelovog tornja,

Nađa Kljajić, široj javnosti poznata je i kao voditeljka TV Prva, gde osim vremenske prognoze vodi i popularnu igru na sreću Loto.

Instagram screenshot/vesnadevinca

 

Nekada je nosila lentu misice, a Vesna de Vinča, koja je bila gošća na svadbi, prisetila se tih dana.

-Jedno od najlepših venčanja ikad. Naša Nađa Kljajić, naš ponos, naša lepotica, novinar, voditelj postala je danas Nađa Robinson. Kada je Nađa došla u našu kompaniju bila je devojčurak, uporna i vredna, željna saznanja i učenja, željna uspeha kao i svi mi. Sve je ostvarila što je želela, a nadasve onu bezgraničnu tako retku ljubav i dvnog, zaljubljenog do koske muža,dve ćerke i blistavi pogled na Jadransko more.

 -Englezi i Srbi zagrljeni, srećni zajedno igraju kolo. To je trebalo osetiti. Srećno, dragi naši Nađa & Jonathan! Neka vas ikona koju sam vam poklonila prati i čuva kroz ceo život.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Instagram screenshot/vesnadevinca
Tagovi: nađa kljajić voditeljka nađa kljajić udala se nađa kljajić Vesna de Vinča venčanje

Pročitajte još

Najnovije vesti