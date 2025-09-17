Lepa voditeljka rekla “da”, bajkovito venčanje na obali mora

Voditeljka Nađa Kljajić udalase za britanskog biznismena Džonatana Robinsona.

Sudbonosno “da” izgovorili su pred stotinu zvanica, a venčanje iz snova organizovali su na crnogorskom primorju. Par je zajedno od 2022. godine, a u međuvremenu su dobili i dvoje dece.

Prema rečima upućenih, Džonatan je Nađu zaprosio u Parizu, ispod Ajfelovog tornja,

Nađa Kljajić, široj javnosti poznata je i kao voditeljka TV Prva, gde osim vremenske prognoze vodi i popularnu igru na sreću Loto. Instagram screenshot/vesnadevinca

Nekada je nosila lentu misice, a Vesna de Vinča, koja je bila gošća na svadbi, prisetila se tih dana.

-Jedno od najlepših venčanja ikad. Naša Nađa Kljajić, naš ponos, naša lepotica, novinar, voditelj postala je danas Nađa Robinson. Kada je Nađa došla u našu kompaniju bila je devojčurak, uporna i vredna, željna saznanja i učenja, željna uspeha kao i svi mi. Sve je ostvarila što je želela, a nadasve onu bezgraničnu tako retku ljubav i dvnog, zaljubljenog do koske muža,dve ćerke i blistavi pogled na Jadransko more.

-Englezi i Srbi zagrljeni, srećni zajedno igraju kolo. To je trebalo osetiti. Srećno, dragi naši Nađa & Jonathan! Neka vas ikona koju sam vam poklonila prati i čuva kroz ceo život.









