Nikad ne biste pogodili: Evo koliko je zaista visoka Goca Tržan

Koliko je visoka Goca Tržan
Madona, Kajli Minog i još neke superpoznate dame važe za džepne Venere, ali visina se nimalo nije odrazila na njihove vokale i zvezdani status.
Ista je situacija i sa jednom od najpopularnijih i najboljih pevačica na ovim prostorima.
Da li znate koliko je visoka Goca Tržan?
Karijeru je počela sa grupom "Tap 011", a kasnije, tokom solo karijere, njen moćni glas još više je došao do izražaja.
Žena zvana energija uvek je raspoložena za priču i dobru šalu, a može da se pohvali i vitkom linijom.
Pročitajte Goca Tržan otišla ispod 50 kg, iz ishrane izbacila samo jednu namirnicu
Njeni stavovi o životu mnoge oduševljavaju, njen jezik uvek je naoštren, glas uvek spreman za pesmu. Izgleda fantastično, redovno trenira, zdravo živi, ostvarena je na svim poljima, a evo još jednog interesantnog podatka.
Naime, jedan fan nedavno se zapitao koliko je visoka Goca Tržan, a popularna pevačica dala je kratak i precizan odgovor: 160 centimetara.
