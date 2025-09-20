Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Nikad ne biste pogodili: Evo koliko je zaista visoka Goca Tržan

Nikad ne biste pogodili: Evo koliko je zaista visoka Goca Tržan

Autor: | 20/09/2025

0

Koliko je visoka Goca Tržan

Madona, Kajli Minog i još neke superpoznate dame važe za džepne Venere, ali visina se nimalo nije odrazila na njihove vokale i zvezdani status.

Ista je situacija i sa jednom od najpopularnijih i najboljih pevačica na ovim prostorima.

Antonio Ahel/ATAImages

 
 

Da li znate koliko je visoka Goca Tržan?

Karijeru je počela sa grupom "Tap 011", a kasnije, tokom solo karijere, njen moćni glas još više je došao do izražaja.

Žena zvana energija uvek je raspoložena za priču i dobru šalu, a može da se pohvali i vitkom linijom.

Pročitajte Goca Tržan otišla ispod 50 kg, iz ishrane izbacila samo jednu namirnicu

Njeni stavovi o životu mnoge oduševljavaju, njen jezik uvek je naoštren, glas uvek spreman za pesmu. Izgleda fantastično, redovno trenira, zdravo živi, ostvarena je na svim poljima, a evo još jednog interesantnog podatka.

Antonio Ahel/ATAImages

 
 

Naime, jedan fan nedavno se zapitao koliko je visoka Goca Tržan, a popularna pevačica dala je kratak i precizan odgovor: 160 centimetara.

Boško Karanović

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Tamara Roksandić Andreja Damnjanović/Petar Đorđević

Slične Vesti

Tagovi: koliko je visoka goca tržan goca tržan visina goca tržan visina goce tržan

Pročitajte još

Najnovije vesti