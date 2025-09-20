Nikad ne biste pogodili: Evo koliko je zaista visoka Goca Tržan

Koliko je visoka Goca Tržan

Madona, Kajli Minog i još neke superpoznate dame važe za džepne Venere, ali visina se nimalo nije odrazila na njihove vokale i zvezdani status.

Ista je situacija i sa jednom od najpopularnijih i najboljih pevačica na ovim prostorima.

Antonio Ahel/ATAImages

Da li znate koliko je visoka Goca Tržan?

Karijeru je počela sa grupom "Tap 011", a kasnije, tokom solo karijere, njen moćni glas još više je došao do izražaja.

Žena zvana energija uvek je raspoložena za priču i dobru šalu, a može da se pohvali i vitkom linijom.

Njeni stavovi o životu mnoge oduševljavaju, njen jezik uvek je naoštren, glas uvek spreman za pesmu. Izgleda fantastično, redovno trenira, zdravo živi, ostvarena je na svim poljima, a evo još jednog interesantnog podatka. Antonio Ahel/ATAImages

Naime, jedan fan nedavno se zapitao koliko je visoka Goca Tržan, a popularna pevačica dala je kratak i precizan odgovor: 160 centimetara. Boško Karanović









