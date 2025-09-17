Maja Ognjenović otkrila šta je moglo da bude drugačije

Prva izjava Maje Ognjenović posle razvoda o tome šta bi u životu menjala

Juče smo saznali da su Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović rešili da stave tačku na devet dug brak i 13 godina ljubavi koje su proslavili nedavno.

O razlozima razvoda akteri ove priče nisu želeli da govore javno, a kako se spekuliše u medijima sve su češće upadali u rasprave pa vremenom shvatili da se ljubav ugasila.

Odbojkašica je nedavno gostovala u jednom podkastu gde se dotakla svih segmenta života, a tada nismo mogli ni da naslutimo šta se dešava u njena četiri zida.

Ona je zajedno sa sada već bivšim suprugom nasmejana pozirala u junu mesecu kada je Hana, Danilova i Natašina ćerka maturirala. Međutim, ubrzo je sve pošlo po zlu.

Svakodnevne svađe i rasprave dovele su ih do toga da sednu i zajedno odluče da je vreme da svako krene svojim putem.

U podkastu u kojem je gostovala, voditeljka ju je upitala šta bi volela da promeni u svom životu i karijeri da može, a ona je iskreno odgovorila:

- Pa malo šta, baš malo šta. Svoj put ne bih promenila, nijedan korak ne bih promenila koliko god da sam u nekim momentima i karijere i života smatrala da je nešto moglo drugačije, da mi je bilo mnogo teško, da je moj put bio posebno trnovit. Da je to moglo možda malo laganije, drugačije, veruj mi da ne bih ništa, baš ništa promenila.

A koga pozove prvo kada joj je teško i kada su joj potrebne reči podrške? Proslavljena odbojkašica tada nije rekla supruga, već drugog čoveka koji joj je najbitniji u životu:

- Pa tatu, on je figura opet sad naravno vezana za sport. Trenuci kada mi je teško to je obično posle neke izgubljene utakmice ili posle nekog neuspeha koji je vezan za odbojku.

- A opet sa druge strane kada su neke emotivne stvari u pitanju kada je nešto od velikog značaja onda zovem mamu i sestru. I brat mi služi za sve. Svakako porodica uvek ima najviše razumevanja za sve i u kojoj zaista vidim najveći oslonac - bila je iskrena Maja.










