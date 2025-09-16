Navijači su ga obožavali i poklonili mu pesmu, u 35. doživeo prvi infarkt: Ovako danas izgleda legendarni Paspalj

Žarko Paspalj večeras se pojavio na premijeri filma “Izgubljeni drim tim”, u MTS dvorani.
Dokumentarna priča o tome kako timski duh i ljubav prema sportu mogu prevazići sve granice baveći se jedinstvenim trenutkom u istoriji sporta, kada jedan uigrani tim daje sve od sebe da pobedi na evropskom takmičenju, pod zastavom zemlje koja ne postoji, prethodno je prikazana u Puli i izazvala je veliko interesovanje javnosti.
Pročitajte Mnogi će se postideti, samo ih je pokosio - Pešić otkrio šta se desilo sa našim košarkašima
Žarko Paspalj, koji danas ima 59 godina, tokom karijere je igrao za brojne evropske klubove, ali i za NBA tim San Antonio. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je dve srebrne medalje na OI, zlatnu na Svetskom prvenstvu 1990, i tri zlatne medalje na Evropskim prvenstvima.
Od aktivnog igranja košarke oprostio se 1998. godine, u dresu tima iz Bolonje.
Jedan od najboljih domaćih košarkaša, koji je ostavio neizbrisiv trag u zlatnoj generaciji 90-ih, među prvima je opevan od strane navijača. Sa tribina su mu klicali “Sad si uzo trofej, Paspalje”, a te reči i danas se pamte. Bila je to reakcija na grčku verziju pesme, u kojoj su mu navijači Olimpijakosa pevali “Nikad nećeš uzeti trofej, Paspalje”. Na taj način pokazali su mu šta misle o odluci da pređe u redove Panatinaikosa.
Proslavljeni centar proteklih godina imao je dosta problema sa zdravljem. Prvi infarkt doživeo je u 35. godini, dok je bio aktivan sportista. Vesti su sve ostavile u šoku.
Po izlasku iz bolnice nastavio je da se bavi sportom, da bi posle mesec dana doživeo i drugi srčani udrar. I kasnije je imao dosta problema zbog srčanih smetnji, doživeo je i moždani udar, a poslednji put hospitalizovan je u februaru 2024. godine.
U jednom intervjju otkrio je da, iako je bio vrhunski sportista, nije mogao da se reši jednog poroka.
- Počeo sam da pušim sa 13 godina i nikad do danas nisam prestao. Zapravo, bio sam na elektronskim cigaretama jedno vreme, a kad sam ostao bez njih, vratio sam se na prave, zapalio sam je posle pet minuta. To što ih nisam ostavio najveća je moja greška kao sportiste i živog bića, ali ono što se nije desilo, možeš samo da sanjaš. Ko zna, možda bih bio 30 odsto bolji.
Žarko Paspalj na promociji filma "Izgubljeni drim tim"
Žarko Paspalj na promociji filma “Izgubljeni drim tim”
