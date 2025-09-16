Kada ostavi mikrofon Petar Grašo zasuče rukave, već 27 godina ima porodični biznis o kojem ne govori

Petar Grašo već više od tri godine je u skladnom braku sa pevačicom Hanom Huljić s kojom ima dvoje dece, Albu i Tonija.

On je nedavno gostovao u hrvatskoj radio emisiji "Velika pitanja malih ljudi", pa je podelio sa slušaocima kako je izgledalo njegovo detinjstvo, kako provodi slobodne dane, ali i kakav je tata. Profimedia

- Kad sam imao tri godine, stric mi je dao bubnjarske palice i svi su bili šokirani kako dete u tom uzrastu može da svira bubnjeve u ritmu. Tad se znalo da imam talent za muziku Već s četiri i po krenuo sam na časove muzike, a kasnije u muzičku školu - rekao je Petar Grašo.

Kako je istakao, nije odmah znao da želi da peva, ali oko desete godine kada je počeo da sluša bendove, shvatio je da ga pevanje najviše raduje. Iako je odmalena voleo muziku, u detinjstvu se bavio i drugim stvarima.

- Voleo sam da vozim bicikl i da igram fudbale, kao sva splitska deca. Kratko sam trenirao u Hajduku, ali kako sam naglo rastao, prešao sam na košarku i dugo je trenirao uz muziku - ispričao je Grašo.

Pevač je otkrio da maltene da nema slobodan dan, ali da kada se dogodi da ne nastupa, voli kod kuće da se odmara.

- Ujutro nakon rutine i vežbi za kičmu najvažnija mi je tišina od pola sata i prva kafa, to je najlepši trenutak dana. Ostatak vremena provodim s porodicom, igram se s decom...

Sasvim očekivano, njegovoj supruzi Hani i njemu je muzika neizbežan deo dana. Kako Grašo kaže, njih dvoje su usklađeni po pitanju muzičkog ukusa.

- Ujutro najčešće pustimo laganu ambijentalnu muziku, da nas ljulja i nije naporno, a uveče uz večeru i čašu vina džeu ili izvođača kojega želimo tada da slušamo - kaže Petar Grašo.

Ipak, svojoj deci ne peva uspavanke on, nego Hana. Instagram

- Moj glas je dubok i hrapav pa se deca ne bi tako lako uspavala uz moj glas, pre bi se razbudila. Hana je napisala i nekoliko prekrasnih uspavanki koje Alba i Toni obožavaju. Mislim da sam pravedan tata. Nežan sam i blag, ali kada vidim da deca rade nešto što im može naštetiti, znam da budem strog. Malo viknem, uhvatim za ruku, ali sve je to iz dobre namere.

Inače, podatak koji je malo ko znao da je Petar Grašo je bio uključen u rad porodičnog restorana 27 godina i kuvanje mu je ostalo velika ljubav.

- Kuvam sve, od pečene ribe i hobotnice, do smese za ćevape, sarme, gulaša, pa čak i bureka. To me jako opušta, iako zbog putovanja nemam često vremena - priča.

More i ribolov ostali su mu strast od detinjstva:

- Posebno volim da lovim lignje. Odlazak na pučinu, tišina i talasi, to je za mene pravi odmor. Što god ulovim, kod kuće odmah spremimo na maslinovom ulju i to postaje mala svečanost.









