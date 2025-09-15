Može slika? Ne može! Raduljica jasno rekao gde je granica

Miroslav Raduljica jedan je od onih košarkaša čije ime će ostati zabeleženo u istoriji tog sporta.

Počeo je da trenira u rodnoj Inđiji, a tokom karijere je igrao za brojne evropske klubovi. Poslednji ugovor potpisao je 2023. godine za grčki Marusi.

Dres reprezentacije nosio je dugi niz godina, a poslednji put u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2022. Bio je kapiten reprezentacije Srbije koja je na Svetskom prvenstvu u Kini, 2019. zauzela peto mesto.

Zbog neobičnog imidža, sa dugom bradom u prvom planu, pojedini mediji dodelili su mu nadimak Braduljica.

Njegovo ime u medijima je poslednji put bilo pre dve godine, i to lepim povodom. Tada je, sa suprugom Tamarom Ignjić, dobio sina Ignjata. Photo by Wang He/Getty Images

Sa poznatom odbojkašicom venčao se 2022. u manatiru Jovanja kod Valjeva. Nakon duže medijske pauze, Miroslav Raduljica sada je gostovao u podkastu alesto, gde je između ostalog govorio i o granici između poštovanja i zloupotrebe tuđe pažnje.

- Može li slika? Ne može. Nisi dete koje stvarno nekog voli, nego ti voliš što sam ja tu i što je tebi to sad zanimljivo. To onda ide na neku grupu, eto me. Znaš, to je trofej – kazao je košarkaš, pa dalje pojasnio:

- Deca, naravno, umeju da budu veoma šarmantna, ali slikam se samo kad vidim da oni to stvarno žele. Kad ih roditelji teraju, a oni plaču jer vide bradatog, tetoviranog čoveka, i neće da se slikaju, to je druga stvar. Antonio Ahel ATA Images

Kako je rekao, kad kaže roditeljima da ne teraju decu da se slikaju, oni mu neretko odgovore: “Biće oni jednom zahvalni kad saznaju sa kim su se slikali.” Ma, zaboravi to.

- Nismo mi u službi građana. Mislim, igrači rade najbolje za reprezentaciju, za državu, za porodicu i za sebe, ali nismo tu i da se slikamo. Ljudi priđu i pruže ruku, pozdrave se. Zašto ne može da bude tako, to je lepo – zaključio je Miroslav Raduljica.









