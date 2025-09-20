Mlađa sestra Nikolije Jovanović je ista ona! Pevačica priznala: Velika je razlika između nas FOTO

Nikolija Jovanović prethodnih dana preživela je pravu agoniju kada joj je neposredno pred prvi veliki solistički koncert javljeno da se njen spektakl otkazuje do daljeg.
O razlozima ovakve odluke nadležnih u sportskom centru Tašmajdan danima se spekulisalo, a najveća podrška u teškim trenucima pored supruga Relje, ćerki Ree i Hane, mame Vesne bila je i sestra Nikolije Jovanović, Teodora.
Iako je bilo nagađanja u kakvom su odnosu i da li se uopšte druže, pevačica je pre izvesnog vremena govorila za naš magazin otkrivši šta se dešava unutar porodice Jovanović.
Nikolija nikada nije krila koliko je vezana za svoju majku Vesnu, ali i za oca Vladu koji je u drugom braku dobio još dvoje dece, Teodoru i Luku koji su sada već odrasli ljudi.
Na pitanje kakav odnos ima sa sestrom i bratom, Nikolija je otvoreno odgovorila u intervjuu za HELLO!.
- Velika je razlika između nas, 11 godina, a Luka je 13 mlađi. Pre nekoliko godina, kad su porasli, počeli smo intenzivnije da se družimo. Otkako se Teodora vratila sa studija u Atini, viđamo se svakodnevno, u šali kažem da smo kao junaci crtaća Lolek i Bolek - kazala je muzička zvezda.
- Završila je internacionalni biznis kao i ja, vrlo je kreativna ali se nadam da neće da se posveti pevanju. Luka studira ekonomiju u Beču i često zajedno odlazimo kod njega. Lepo nam je, blizu smo i možemo da se vidimo kad se uželimo - bila je iskrena Nikolija.
Vladimir Jovanović je doktor ekonomskih nauka i ne želi da bude deo estrade. Iz tih razloga nam on i njegova deca, pored Nikolije, nisu toliko poznata.
– Moj otac je „alergičan“ na sve što ima veze sa šou-biznisom, još iz perioda kada je bio sa mojom mamom. On mi kao doktor nauka ne bi savetovao da se bavim pevanjem, to baš ne voli i ne dozvoljava u svakom smislu – spomenula je Nikolija jednom prilikom.
Ono što možda manje ljudi zna, jeste da Teodora i Nikolija zajedno posluju. Naime, one su zajedno osnovale brend garderobe, koji promovišu i razrađuju putem društvenih mreža.
