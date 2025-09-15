Mama je prodavala stvari na pijaci kako bismo preživeli: Detinjstvo Nikoline Kovač bilo je teško

Detinjstvo Nikoline Kovač bilo je teško
Nikolina Kovač pred publiku je stala jako mlada, a na putu kojim je izabrala da hoda uvek je imala podršku porodice. Baka ju je nagovorila da se, svojevremeno, prijavi u “Zvezde Granda” i tako je počela njena muzička karijera.
Pre dvanaest godina udala se za kolegu Sašu Kapora, sa kojim uživa u skladnom braku.
Porodičnu sreću upotpunilo je dvoje dece: sin Nikolaj i ćerka Nikoleta.
Nikolina Kovač rođena je pre 35 godina u Sarajevu, a imala je tu nesreću da odrasta u turbulentnim vremenima.
- Odrasla sam preko noći. Mama bi odlazila na posao, ja bih ostajala sama kod kuće, ali kad vidi kakva je situacija ona dođe po mene. Razdaljina između posla i stana nije bila velika, ali to nisu bile jednostavne stvari uopšte., ni za moju majku, a ni za mene. Svi ljudi koji su u to vreme imali malu decu bili su izuzetno hrabri, borili su se na sve moguće načine, ispričala je Nikolina gostujući u emisiji “Pretres” na Hype televiziji, pa dodala:
- Moja mama je posle prodavala stvari na pijaci koja je bila preko puta naše kuće. Snalazili smo se.
Odrastanje u teškim okolnostima ostavilo je i posledica, o kojima je govorila bez zadrške.
- Ostavi strah neke posledice, posle toga sam mokrila u krevet. Tempo života izbriše na neko vreme te slike, ali što sam starija sve češće se setim tih situacija. Dođe sve to na naplatu. Kako se dešavaju svi ovi ratovi u svetu, kad vidim kako ljudi prolaze i koliko ima licemerja, meni je to neverovatno – poručila je pevačica u intimnoj ispovesti.
Detinjstvo Nikoline Kovač bilo je teško

15/09/2025
