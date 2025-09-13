Ovde živi Bane Vidaković: Podstanar je, a oni su mu cimeri

Dom Baneta Vidakovića je na Crvenom krstu

Tokom četiri decenije duge karijere Bane Vidaković odigrao je na desetine likova – što na televiziji i filmu, što u pozorištu. Mnogi su ga zavoleli još 80- ih, kao jednog od junaka serije “Sivi dom”, a kasnije su se uloge samo nizale, a popularnost rasla. Youtube Screenshot

Poslednje u nizu priznanja za dosadašnji rad stigla je u vidu nagrade za ulogu u predstavi “Ćelava pjevačica”, Jagoša Markovića.

Prošlog septemba Bane Vidaković napunio je 65 godina, posle čega se i penzionisao kao prvak drame Narodnog pozorišta.

Poznati glumac rođen je i odrastao na Dorćolu, u kući na čijem mestu je sada stambena zgrada. Majka Grozda bila je najveća podrška svom jedincu, a njena bezrezervna ljubav mnogo mu je značila.

- Uvek je bila najvažniji stub mog života, jedina me je podržala kada sam rekao da želim da se bavim glumom. Njena braća, moji ujaci, bavili su se trgovinom, bili su imućni i ozbiljni ljudi. A onda sam ja pomenuo neku glumu i umetnost ii svi su ostali zgranuti. Jedino me je razumela majka koja je nekada pisala pesma.

- Gimnaziju sam završio a da nisam pipnuo knjigu. Iskreno to kažem. Sve sam na šarm završavao, levom rukom. Profesori su mi stalno govorili: “Samo kad bi nešto malo uzeo da naučiš, sve petice bi imao.” Meni to nije padalo na pamet. Majka mi je rekla: “Radi kako hoćeš, samo nemoj da me brukaš i padaš na popravni,” pričao je Bane u emisiji “TV lica kao sav normalan svet.”

Tanju Peternek i njenu ekipu dočekao je u kućici sa dvorištem, koju iznajmljuje na Crvenom krstu. Tu se, kako je otkrio, preselio neposredno pre kovida, a kraj je izabrao jer ga podseća na Dorćol. Youtube Screenshot

Kafu su popili u dvorištu, u društvu njegovih “cimera”: psa Badija i mačaka Ljubice i Bojane.

Glumac, koji nikada nije krio da je u mladosti vodio buran život, u razgovoru je između ostalog poručio:

- Mnogo toga sam zabrljao, ali nešto dobro sam i uradio. Recimo, tu mislim na moje klince, ćerku Majdu i sina Matiju koji su izrasli u divne ljude. Youtube Screenshot Youtube Screenshot









