Udaje se Mirka Vasiljević?! Ovo je trebalo da se dogodi da bi stala na ludi kamen

12/09/2025

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić sa pravom slove za definiciju iskrene i prave ljubavi jer su zajedno od najranijih dana kada su bili tinejdžeri u srednjoj školi.

Uspeli su da savladaju sve prepreke koje je život pred njih stavljao, počev od daljine zbog različitih poslova, pa preko raznih medijskih natpisa i danas uživaju sa njihovo četvoro dece u porodičnom gnezdu.

Već nekoliko godina njih dvoje žive u srpskoj prestonici od kada je fudbaler okačio kopačke o klin te se bavi trenerskim poslom u Crvenoj Zvezdi.

Sada je sve mnogo lakše jer imaju i pomoć baki i deke, te sigurno imaju više slobodnog vremena da se posvete jedno drugom nego što je to bio slučaj dok su živeli u inostranstvu.

Osim što ima pomoć, lepa glumica uživa u svakom slobodnom trenutku koji provodi sa njenim najmiljima a posebno sa bakom i dekom pored kojih je porasla.

Puno joj je srce kada ih gleda sa koliko ljubavi gledaju njeno četvoro dece, a pre nekoliko dana je zabeležila najobičniji trenutak iz porodičnog doma. Naime, Mirka je baki i deki skuvala kafu i iznela u dvorište kako bi porazgovarali uz šolju omiljenog napitka.

U jednom trenutku upitala je baku da li može da se uda, a ona je pozitivno odgovorila dodavši da nikad bolju kafu nije pila. 

Ko zna, možda je baš ovo bio znak da će dramska umetnica posle više od petnaest godina koliko je u ljubavi sa Vujadinom i konačno stane na ludi kamen.

Podsećanja radi,o detaljima ljubavi i nekim malim znacima pažnje glumica je nedavno govorila za medije te otkrila šta zamera nevenčanom suprugu:

- Volim da dobijam cveće. I dan-danas nema ništa lepše nego kad vidim pune vaze cveća kad uđem u kuću - rekla je Mirka.

Baba Živkine umotvorine. 👵🏻 Vreme provedeno sa bakom i dekom je neprocenjivo. 🥰 L

- Vujadin se nekad ulenji u vezi toga... Nisam ni ja idealna! Nekad i iznenadi, eto, šta da radim - navela je Mirka za podkast "Sisterhud".

Ipak ono što zanima sve je zašto njih dvoje još nisu otišli pred matičara s obzirom da su više od 15 godina u ljubavi i skladnom odnosu, i na to pitanje dramska umetnica je konačno imala odgovor.

Naime, ona je navela i da je ona razlog što se njih dvoje još uvek nisu venčali, iako se zabavljaju godinama i imaju čak četvoro dece.

- Ja sam kriva što se nismo venčali, priznajem javno. To je trebalo da se desi još pre 15 godina, ali imala sam mučnine u trudnoći. A i za 11 godina smo se devet puta selili s malom decom. Kad sam bila mlađa, bila sam dosta konfuznija u vezi s tim i zanimala sam se za svaki detalj, a sad bih to potpuno uprostila. Važni su dragi ljudi i dobra energija. Kod Vujadina bi se to verovatno rešilo za jedan dan.

Možda mu uskoro to i prepustim, ako dobijem malo mudrosti, a on neka me obavesti i obuče. On bi želeo da se ja za njega udam u Zvezdinom dresu - rekla je Mirka. 

