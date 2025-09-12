Dragana Džajić: Svetski priznati lekar mi je rekao da usvojim dete jer drugačije neću moći da ga imam

Dragana Džajić porodičnu sreću gradi sa Milošem Ivanovićem već punih šest godina od kada su u maju 2019. godine izgovorili sudbonosno "da".
Nekoliko meseci kasnije stigao je na svet njihov jedinac Vid koji je mezimac porodica Džajić i Ivanović, a mnogi nisu znali kroz šta je voditeljka prolazila na putu kojim je morala da ide kako bi se ostvarila u najlepšoj životnoj ulozi.
Iako ne voli da govori o privatnom životu, pre nekoliko dana napravila je presedan i otkrila do sada nepoznate detalje iz rane mladosti kada se na veoma grub način suočila sa teškom istinom:
- Imala sam jednu situaciju gde je jako poznat doktor, mislim da je čak član Svetske zdravstvene organizacije, zaista jedan od naj, najboljih mi rekao da ne mogu da ostanem u drugom stanju. Kada sam ga pitala da li je baš zaista moguće da ne postoji način da ostanem prirodno, mogu li makar vantelesnom oplodnjom ili nešto, on je samo odmahnuo glavom i rekao "Ma kakvi, ne".
Jedini način da se ostvarite kao majka je da usvojite dete, rekao je. U tom momentu ja sam imala 23,24 godine, počela sam da plačem, a on je vrlo bio hladan. Pitao me je što plačem i iskomentarisao da to dete koje bih usvojila bi vremenom počelo da liči na mene.
Nisam mogla da verujem šta čujem, predivna je stvar usvojiti dete, to je oličenje humanog dela i podržavam svakog ko želi to da uradi. Ali ja pričam iz ugla devojke od 23 godine koja je nije baš želela odmah to tako da čuje. Moglo je to na mnogo blaži način da se kaže.
Plakala sam, teško mi je bilo da to zamislim i pomislim, pitala sam se zašto svi mogu i svi su uspeli, a da ja ne uspem. Jako sam želela da se ostvarim kao majka - rekla je lepa voditeljka.
I dokazala je da velika želja uvek se ostvari. Dragana Džajić je skoro šest godina divna mama i uživa u svakom trenutku koji provede sa Vidom, loknastim dečakom kojem je potpuno posvećena.
