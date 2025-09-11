ON je osvojio njeno srce, Dea Đurđević priznala: Zaljubljena sam!

Dea Đurđević posle svih teških trenutaka koji su je zadesili tokom prethodnih godina nikada nije izgubila pozitivan stav ka životu i široki osmeh koji je njen zaštitni znak.

Pre šest i po godina doživela je tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je gotovo ostala bez ruke, međutim, uz lavovske napore, 22 operacije i mesece provedene na bolničkom lečenju ona danas potpuno normalno funkcioniše. Antonio Ahel/ATAImages, Instagram

Nakon toga, pre nešto manje od godinu dana dogodio joj se i ljubavni brodolom kada je posle skoro 10 godina prekinula ljubavni odnos sa kolegom Mladenom Mijatovićem usled njegovih poslovnih angažmana daleko od Srbije.

Nakon raskida sa dugogodišnjim partnerom,o kome se dugo pisalo, Dea je pronašla novu sreću, a sada je u jednoj emisiji prvi put govorila o novom dečku, kojeg vešto skriva od očiju javnosti.

- Ako me pitaš da li sam zaljubljena, jesam. I to je od skoro, da, evo priznajem.Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda sigurno misli „kako sam hrabar i snažan“. Verovatno treba imati hrabrosti, ali treba imati i manjak kompleksa.

Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnosti koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa – ispričala je Dea u emisiji "Da se ne lažemo".

Iako još ne želi da otkriva identitet novog izabranika, jasno je da je voditeljka posle teškog perioda uspela da pronađe mir i ljubav, a njeni obožavaoci raduju se što je ponovo srećna i ispunjena.

Podsetimo, vest o raskidu Dee i Mladena odjeknula je pre godinu dana I mnoge šokirala budući da je javnost bila uverena da će par stati pred oltar. Međutim, oboje su potvrdili da je njihova odluka bila zajednička i da su se rastali u prijateljskim odnosima, uz obostrano poštovanje. deadjurdjevic_official/instagram

Mladen se inače, nedavno vratio u Srbiju i potpisao ugovor sa televizijom “Pink”, gde će ponovo raditi nakon diplomatske službe u Izraelu i Bahreinu.

- Vraćam se novinarstvu, svom prirodnom okruženju i načinu života. Čovek putuje svetom u potrazi za onim što treba, a kad se vrati kući to nađe. Shvatio sam to čim sam ponovo kročio na TV Pink - poručio je novinar.









