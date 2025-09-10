Žika Jakšić prvi put o moždanom udaru i trenutnom zdravstvenom stanju: Imam traumu...

Žika Jakšić prvi put u javnosti pojavio se danas u popodnevnim časovima na dobro poznatoj lokaciji - u studijima na Košutnjaku gde se pored "Zvezda Granda" snima i njegov omiljeni projekat "Nikad nije kasno".

Voditelj i jedan od čelnika Grand produkcije pojavio se vidno nasmejan akon ozbiljnih zdravstvenih problema koji su zabrinuli publiku i brojne kolege. Ivan Vučićević

Jakšić je pozirao novinarima i foto-reporterima, a osmeh i energija koju je poneo na set jasno govore da je spreman da se vrati u velikom stilu. Njegovo pojavljivanje izazvalo je posebnu pažnju, jer su mnogi želeli da se uvere da se oporavio i da je spreman za nove radne pobede.

Publika i kolege su ga dočekali s oduševljenjem, a Jakšić je poručio da se raduje što ponovo staje pred kamere i da mu upravo muzika i rad s ljudima daju snagu.

- Šta da vam kažem, radostan sam što sam uspeo da se rehabilitujem. Nisam 100 odsto, možda sam nekih 85-90 odsto. Nekad mi u razgovoru zafali reč, ali to sagovornik ne primećuje, ali ja imam malo traumu u glavi. Rehabilitacija još traje - rekao je Žika.

Voditelj emsije "Nikad nije kasno", potom je ispričao kako je izgledao dan kada mu je pozlilo i koji su bili prvi znaci da se nešto dešava.

- Ja sam ujutru ustao i onako bunovan otišao pod tuš. Tu sam primetio da mi se nešto dešava, ali nisam bio svestan. Kada sam počeo da se brijem, levom rukom sam naneo penu za brijanje, a u desnu sam uzeo brijač, ali nisam mogao da se obrijem. Ja krenem da prokomentarišem naglas, i primetim da mi je pala ta strana lica, i pričam kao pijan.

Onda sam se obukao, pozvao dečka koji radi u firmi i on me odvezao u bolnicu KBC Bežanijska kosa. Odmah su me stavili u sanitet i odvezli u bolnicu Svetog Save. U bolnici sam bio sedam dana, šest - priča Žika i dodaje da je sam kriv zbog stanja u kom se našao:

- Ja sam se zadnjih deset godina zezao, vodio neuredan život, a imam povišen pritisak. Redovno idem na kontrole kod doktora, on mi prepiše lekove ali ja ih ne pijem. Verovatno se taj neki tromb zaglavio u mozgu, odlepio se iz vene, arterija...

U prvim danima, po izlasku iz bolnice, najviše su mu pomogli sin i snajka. Ivan Vučićević

- Prvi dan su mi uzeli telefon, bio sam u šok sobi, ja se tog vremena sećam kao kroz maglu. Imao sam mnogo propuštenih poziva, nikog ne bih izdvajao. Onda sam otišao kući, pa terapija. Kretao sam se sam, desna ruka i noga su mi bile oslabljenje ali sam hodao. Tu je bio moj sin Andrija, snaja, prijatelji su me obilazili i onda sam se disciplinovao. Snajka mi je sve poređala, imam lekove za ujutru, podne, uveče.

Jakšić je moždani udar shvatio kao opomenu i rešio da postane disciplinovan kada je zdravlje u pitanju.

- Znate kako, shvatio sam neke stvari, ovo je opomena. Na vreme sam primetio i javio se. Shvatio sam da treba slušati doktore, uzimati terapije. Visok pritisak je stvarno problem i reko bih ljudima da uzimaju lekove, a ne kao ja koji deset godina nisam pio terapiju - rekao je Jašić, pa priznao da je bio uplašen zbog svega što se desilo:

- To je vrtoglavica, nisi ti tada u svesnom stanju, meni se to prvi put desilo i bio sam uplašen, ali pribran. Kad smo stigli kolima hitne pomoći u bolnicu Sveti Sava i kada su doktori zaigrali oko mene, osećao sam se sigurno.

Već drugi dana kada sam postao svestan shvatio sam da ne mogu da pričam. Snimao sam sebe tada, delovalo je kao da sam pijan, najpijaniji. Već su mi kasnije rekli doktori da sam prošao dobro i da se čeka oporavak, ali da ne znaju da li će to trajati dva, tri, četiri meseca, ali da će biti totalno izlečenje. Sada ja čekam na to totalno izlečenje, ali se osećam dovoljno spremnim da vodim emisiju.









