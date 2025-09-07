Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Slobodan Šarenac hitno hospitalizovan nakon utakmice

Autor: | 07/09/2025

Košarkaški Srbije poraženi su od Finske 92:86 u osmini finala Evropskog prvenstva u Rigi, a po završetku meča dogodila se prava drama.

Naime, dugogodišnji komentator RTS-a, Slobodan Šarenac hospitalizovan je neposredno posle eliminacije Srbije sa Eurobasketa od selekcije Finske.

Antonio Ahel/ATA Images

 

Tokom prenosa susreta u Rigi, gledaoci su primetili da mu nije bilo dobro – komentator je u više navrata govorio tišim glasom i pridržavao se za sto, ali je, kao veliki profesionalac, meč izneo do kraja.

Kako prenose srpski mediji, komentator se već nekoliko dana borio sa virusom, dok postoji mogućnost i da je pre dva dana imao trovanje hranom. Lekar nacionalnog tima pokušao je da mu pomogne davanjem infuzije, ali tegobe nisu prestale.

Nakon završetka meča, Šarenac je osetio jak bol u stomaku i imao probleme sa hodanjem, zbog čega je hitno prebačen u bolnicu radi obavljanja dodatnih medicinskih analiza.

