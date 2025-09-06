Mladen Mijatović iza sebe ima višegodišnji televizijski staž, ali mesecima ga nismo videli na malim ekranima. Gledaoci ga najviše pamte po prilozima iz sfere “crne hronike”, koji su se mogli videti u informativnim emisijama Pink televizije.
Prošla godina bila je, i profesionalno i privatno, “prelomna” za Mladena.
U novembru je stavio tačku na dugogodišnju vezu sa koleginicom Deom Đurđević i o tome obavestio javnost putem zvaničnog saopštenja na svom Instagram profilu.
Sada novinar i diplomata ima lepe vesti, koje je odmah poželeo da podeli sa svima putem društvenih mreža. Naime, on je odlučio da je vreme da se vrati kući.
Iako se nije mnogo znalo o njegovim diplomatskim angažmanima u Tel Avivu, to poglavlje života je završio, a gde bi se drugo vratio nego u svoju matičnu kuću.
Pročitajte Dugo ga nismo ni čuli, ni videli - Mladen Mijatović se oglasio, vesti su lepe, neka je sa srećom
- Vraćam se novinarstvu, svom prirodnom okruženju i načinu života. "Čovek putuje svetom u potrazi za onim što treba, a kad se vrati kući to nađe", rekao je jedan izvanredan pisac, a ja shvatio čim sam ponovo kročio na TV Pink.
Posle dve turbulentne i izazovne godine, sa velikim brojem ostvarenih ciljeva i realizovanih zadataka, fokusiran sam isključivo na posao i rad na TV Pink, sektoru bezbednosti i Crnoj hronici.
Spreman sam da u saradnji sa koleginicama i kolegama, uz podršku Željka Mitrovića i Gorana Gmitrića, dam pun doprinos Informativnoj redakciji TV Pink, medijske imperije. Gledaoci mogu da očekuju ekskluzivne, pravovremene i tačne vesti, reportaže i specijalne emsije - poručio je Mladen Mijatović.
Pročitajte još
Mladen Mijatović se vratio prvoj ljubavi: Kad sam stigao kući našao sam ono što mi je falilo
Mladen Mijatović se vraća na Pink televiziju
06/09/2025Saznajte više
Šaban Šaulić danas bi proslavio 74. rođendan, prizor sa Novog groblja slama i najtvrđa srca
Šaban Šaulić rođendan bi proslavljao danas
06/09/2025Saznajte više
ON je zet Zdravka Čolića, Una konačno pokazala dosta starijeg izabranika FOTO
Zet Zdravka Čolića uživa na moru sa Unom, evo ko je on
06/09/2025Saznajte više
Nema više spekulacija, Novak Đoković otkrio da li je ovo kraj njegove karijere
Novak Đoković o kraju karijere progovorio iskreno
06/09/2025Saznajte više
Aria Živojinović stigla u porodični dom! Prva fotografija raznežila
Aria Živojinović stigla u porodični dom, prva fotografija
06/09/2025Saznajte više
Upoznajte Aleksu, starijeg sina Srne Lango, s pravom nosi epitet jednog od najlepših Beograđana
Sin Srne Lango nedavno je proslavio rođendan, ovo je Aleksa
06/09/2025Saznajte više
Komentari (0)