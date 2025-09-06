Mladen Mijatović se vratio prvoj ljubavi: Kad sam stigao kući našao sam ono što mi je falilo

Mladen Mijatović iza sebe ima višegodišnji televizijski staž, ali mesecima ga nismo videli na malim ekranima. Gledaoci ga najviše pamte po prilozima iz sfere “crne hronike”, koji su se mogli videti u informativnim emisijama Pink televizije.

Prošla godina bila je, i profesionalno i privatno, “prelomna” za Mladena. Amir Hamzagic/ATAImages

U novembru je stavio tačku na dugogodišnju vezu sa koleginicom Deom Đurđević i o tome obavestio javnost putem zvaničnog saopštenja na svom Instagram profilu.

Sada novinar i diplomata ima lepe vesti, koje je odmah poželeo da podeli sa svima putem društvenih mreža. Naime, on je odlučio da je vreme da se vrati kući.

Iako se nije mnogo znalo o njegovim diplomatskim angažmanima u Tel Avivu, to poglavlje života je završio, a gde bi se drugo vratio nego u svoju matičnu kuću.

- Vraćam se novinarstvu, svom prirodnom okruženju i načinu života. "Čovek putuje svetom u potrazi za onim što treba, a kad se vrati kući to nađe", rekao je jedan izvanredan pisac, a ja shvatio čim sam ponovo kročio na TV Pink.

Posle dve turbulentne i izazovne godine, sa velikim brojem ostvarenih ciljeva i realizovanih zadataka, fokusiran sam isključivo na posao i rad na TV Pink, sektoru bezbednosti i Crnoj hronici.

Spreman sam da u saradnji sa koleginicama i kolegama, uz podršku Željka Mitrovića i Gorana Gmitrića, dam pun doprinos Informativnoj redakciji TV Pink, medijske imperije. Gledaoci mogu da očekuju ekskluzivne, pravovremene i tačne vesti, reportaže i specijalne emsije - poručio je Mladen Mijatović.









