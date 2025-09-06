Košarku odavno ne igra, ali je i dalje najbolji: Evo gde je i šta danas radi Marko Jarić

Karijera Marka Jarića danas je jako uspešna
Marko Jarić, bivši srpski košarkaš, iza sebe ima uspešnu sportsku karijeru ovenčanu zlatom sa Evropskog i Svetskog prvenstva u košarci.
Jedno vreme u centru medijske pažnje bio je i zbog svog privatnog života. Tačnije, nekoliko godina proveo je u braku sa prelepom Adrijanom Limom, sa kojom je dobio dve ćerke.
Karijeru je, zvanično okončao, 2013. godine, a budući da je nastavio život u Americi retko smo bili u prilici da ga sretnemo na ulicama rodnog grada.
Upućeni tvrde da je nekadašnji NBA Igrač od košarke zaradio milione, što se moglo zaključiti i po brojnim nekretninama koje se vode na njegovo ime. S tim u vezi, mnogi su se začudili kada se proneo glas da se zaposlio u jednoj američkoj firmi u kojoj će raditi za mesečnu platu.
Reč je o kompaniji koju su u Americi osnovali ljudi sa ovih prostora, a Marku Jariću pripala je funkcija potpredsenika za poslovni razvoj i šefa Divizije za zabavu i sport.
Da je napravio pravi izbor najbolje govori vest koju je objavio portal Forbes Srbija. Naime, prema njihovim rečima, kompanija WestPac Wealth Partners, čiji je osnivač Neš Subotić, rodom sa naših prostora, drugu godinu zaredom osvojila je prvo mesto na listi najboljih poslodavaca u SAD, u kategoriji biznisa srednje veličine. Reč je o listi magazina Fortune i analitičke firme Great Place to Work, koja rangira i najbolje poslodavce u kategorijama malih i velikih kompanija.
Sredinom prošle godine u svoje redove primili su nekadašnjeg poznatog i uspešnog košarkaša Marka Jarića. On je potpredsednik za poslovni razvoj i vodi odeljenje za savetovanje sportista i klijenata iz sveta zabave odnosno šou biznisa - može se pročitati na pomenutom portalu.
