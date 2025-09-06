Pre Prije, Filipova verenica bila je ova naša manekenka, on je imao 24, a ona svega 19 godina

Ljubavni život Filipa Živojinovića obeležile su poznate dame. Filip je rekao 2018. godine sudbonosno „da” Aleksandri Prijović, posvetio se njenoj karijeri i porodici, i ide im više nego dobro. Pre nekoliko dana po drugi put postali su roditelji, pa je posle sina Aleksandra poznati par dobio ćerkicu Ariu.

No, poznato je da je najstariji sin Slobodana Bobe Živojinovića, kog je dobio u prvom braku sa Zoricom Desnicom Nakić, svojevremeno važio za velikog zavodnika. Zoran Kuzamnović Munja

Filip je pre Aleksandre zamalo bio pred oltarom – i to sa svojom prvom javno poznatom devojkom, manekenkom Sofijom Milošević. Danas je Sofija u srećnoj vanbračnoj zajednici sa fudbalerom Lukom Jovićem, sa kojim ima dvojicu sinova.

Nekoliko meseci posle početka ljubavne priče te 2009. godine on je otišao u Hjuston na studije, a ona je, tek na početku manekenske karijere, pravila velike planove za modne prestonice Milano i Njujork.

– Upoznao nas je zajednički drug. Posle toga smo se neko vreme viđali, pa smo se onda smuvali, i tako. Moja mama je prvo bila skeptična, ali kada ga je upoznala, oduševila se što je jako fin i pametan – ispričala je Sofija svojevremeno.

- Iskreno, mislila sam da će se osećanja promeniti kada ode u Ameriku, pogotovo što sam ja već imala jednu vezu na daljinu. Ali shvatili smo da je naša veza jaka i da se volimo. Planiram da idem kod njega - govorila je tada Sofija, pokazujući koliko je verovala u njihovu ljubav.

- Dok je bio ovde, provodili smo sve vreme zajedno, tako da nam se činilo da smo mnogo duže zajedno nego što zaista jesmo -prisetila se Sofija kasnije, otkrivajući koliko je bila zaljubljena.

Poneseni avanturističkim duhom, dok su leteli balonom iznad Zrenjanina, Filip i Sofija odlučili su da se vere. On je imao 24 godine, a ona 19. Međutim, nije potrajalo. Nisu stigli do oltara. Svet

Filip se zaljubio u glumicu Maju Mandžuku dok je boravio u Americi i započeo novu vezu. Njihova romansa trajala je nekoliko godina, a par je zajedno živio u Los Anđelesu, gradeći karijere u svetu zabave. Iako je njihova ljubav buknula daleko od očiju javnosti, mediji su brzo pratili svaki njihov korak.

Sofija se nakon raskida nije dugo osvrtala unazad. Ušla je u strastvenu i dugogodišnju romansu sa fudbalerom Ademom Ljajićem.









