Šta se dešava u porodici Gutović? Lanetova ćerka sve otkrila: Nestale su njegove stvari

Testament Milana Gutovića predmet osporavanja
Od smrti glumca Milana Gutovića prošlo je četiri godine, a toliko dugo traje i spor oko njegovog zaveštanja. Tu temu prva je otvorila njegova ćerka Milica, koja je svojevremeno iznela niz spornih detalja vezanih za poslednju volju njenog oca.
S obzirom da je bio u teškom zdravstvenom stanju, ona osporava mogućnost da je legendarni glumac u poslednjim trenucima svog života ostavio usmeni testament pred tri svedoka.
Milan Gutović preminuo je 25. avgusta 2021. u 75. godini života. Iza sebe je ostavio četvoro dece iz dva braka: ćerke Milicu i Nevenu, kao i sinove Spasoja i Jakova.
Milica Gutović otkrila je da je pokrenut sudski postupak, koji je daleko od okončanja. Sada je, povodom četvrte godine od smrti oca, dala intervju za Mondo, u kojem je podelila neke od najdražih uspomena.
- Najdraža uspomena mi je pismo koje mi je dao na dan venčanja. Moram da naglasim da su tatine stvari, kostimi, nagrade i priznanja u našem stanu drage uspomene i zauzimaju posebno mesto – rekla, pa dodala:
- Gubitak oca i tu prazninu ništa ne može da ublaži. Način na koji je otišao, u stanju septičkog šoka i pomućene svesti, moja nemoć da ga poslednji put vidim zauvek će mi biti u mislima.
Kao što je poznato Milan Gutović bio je strastveni pecaroš, a u poslednjim godinama života rado je odlazio u jedno vikend naselje. Tamo je imao svoj stambeni kontejner, u kojem je voleo da se osami.
- Stambeni kontejner u Neuzinama u kome je tata provodio najveći deo vrmeena, nestao je, baš kao i stvari u njemu – ispričala je njegova ćerka.
