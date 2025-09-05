Ivan Zeljković za HELLO! o ćerki i sinu koji odrastaju van Srbije: Oni su “dubaijska deca”

Deca Ivana Zeljkovića odrasla su u Dubaiju
Iako televizijski gledaoci već nekoliko sezona uživaju u omiljenom kvizu “Želite li da postanete milioner”, činjenica je da voditelj Ivan Zeljković već dugo ne živi u Srbiji.
On se pre 12 godina preselio u Dubai ali veze sa rodnim gradom, naravno, nije prekinuo.
U dalekom svetu se odlično snašao, a zašto je otišao i čime se danas bavi pričao nam je u intervjuu za novi broj magazina HELLO!.
Pročitajte Ivan Zeljković za HELLO! otkriva zašto je pre 12 godina napustio Srbiju - Želeo sam da budem igrač na...
- Posle 12 godina i Dubai moj dom. Ali, vidite kako kažem, “i Dubai”. Beograd je moj rodni grad, Dorćol je moj rodni kraj i biološko-genetski osećam da je tu moj dom. Ipak, Dubai je toliko udoban i lep za život, toliko prihvata sve ljude da zaslužuje to “i”. Mnogo vremena sam proveo i u Singapuru koji, pošto sada ređe odlazim, počinje da mi nedostaje. To mi je treća kuća.
Ćerka Petra i sin Luka odrasli su daleko od Srbije, ali u Beograd redovno dolaze.
- Oni su “dubaijska deca”, ali svakog leta bar mesec-dva provedu u Srbiji sa bakama i dekama, tetkama, prijateljima. U našoj kući se priča srpski, slavi se Božić i slava. Deca znaju svoje korene i uvek će biti tako. Ipak, još pre nego što su se rodili želeli smo da imaju kosmoplitski život. Takva imena smo im i dali, Petra i Luka.U njihovoj školi ima 60 različitih nacionalnosti, od malena su usmereni da budu građani sveta. Da li će živeti u Americi, Japanu ili Srbiji neka sami odluče, na nama je da im otvorimo oči i pokažemo da je svet velik i lep.
Govoreći o planovima za budućnost i eventualnom trajnom povratku u Srbiju, Ivan Zeljković je otkrio:
- Supruga i ja nameravamo da, kad deca odu na univerzitete širom sveta, živimo jedan digitalno-nomadski život. Znači, da se organizujemo tako da možemo da radimo gde god da se nađemo, a da uz put otkrivamo neka nova mesta. Voleli bismo da na određenoj lokaciji ostanemo 2-3 meseca, a onda nastavimo dalje. Beograd će sigurno biti češća stanica nego što je to danas slučaj. Želim da živim u celom svetu, ali da Srbija bude deo tog mog sveta.
Pročitajte još
ta se dešava u porodici Gutović? Lanetova ćerka sve otkrila: “Nestale su njegove stvari”
Testament Milana Gutović predmet osporavanja
05/09/2025Saznajte više
Veliki povratak Đurička: Može Holivud i u Srbiji
Nikola Đuričko ponovo pred gledaocima u Srbiji
05/09/2025Saznajte više
Tek što je proslavila rođendan, Sloboda Mićalović ponovo prima čestitke
Sloboda Mićalović dobila nagradu za ulogu u filmu “Jorgovani”
05/09/2025Saznajte više
Ovde radi sin Dragane Katić: Sve češće čujem "jeste li vi Bojanova mama?"
Sin Dragane Katić obožava svoj posao
05/09/2025Saznajte više
Stižu rode: Ognjen i Mina Amidžić čekaju drugo dete
Ognjen i Mina Amidžić čekaju drugo dete
05/09/2025Saznajte više
Ivica Iliev u javnosti posle dosta vremena, izneo detalje za koje niko nije znao: Tu sam pronašao sebe, mnogo mi je dala
Ivica Iliev prvi put u javnosti posle dosta vremena, otvorio dušu o stvarima iz svog privatnog života koje je malo ko znao
05/09/2025Saznajte više
Komentari (0)