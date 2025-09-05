Ivan Zeljković za HELLO! o ćerki i sinu koji odrastaju van Srbije: Oni su “dubaijska deca”

Deca Ivana Zeljkovića odrasla su u Dubaiju

Iako televizijski gledaoci već nekoliko sezona uživaju u omiljenom kvizu “Želite li da postanete milioner”, činjenica je da voditelj Ivan Zeljković već dugo ne živi u Srbiji.

On se pre 12 godina preselio u Dubai ali veze sa rodnim gradom, naravno, nije prekinuo.

U dalekom svetu se odlično snašao, a zašto je otišao i čime se danas bavi pričao nam je u intervjuu za novi broj magazina HELLO!.

- Posle 12 godina i Dubai moj dom. Ali, vidite kako kažem, “i Dubai”. Beograd je moj rodni grad, Dorćol je moj rodni kraj i biološko-genetski osećam da je tu moj dom. Ipak, Dubai je toliko udoban i lep za život, toliko prihvata sve ljude da zaslužuje to “i”. Mnogo vremena sam proveo i u Singapuru koji, pošto sada ređe odlazim, počinje da mi nedostaje. To mi je treća kuća.

Ćerka Petra i sin Luka odrasli su daleko od Srbije, ali u Beograd redovno dolaze.

- Oni su “dubaijska deca”, ali svakog leta bar mesec-dva provedu u Srbiji sa bakama i dekama, tetkama, prijateljima. U našoj kući se priča srpski, slavi se Božić i slava. Deca znaju svoje korene i uvek će biti tako. Ipak, još pre nego što su se rodili želeli smo da imaju kosmoplitski život. Takva imena smo im i dali, Petra i Luka.U njihovoj školi ima 60 različitih nacionalnosti, od malena su usmereni da budu građani sveta. Da li će živeti u Americi, Japanu ili Srbiji neka sami odluče, na nama je da im otvorimo oči i pokažemo da je svet velik i lep. Boško Karanović

Govoreći o planovima za budućnost i eventualnom trajnom povratku u Srbiju, Ivan Zeljković je otkrio:

- Supruga i ja nameravamo da, kad deca odu na univerzitete širom sveta, živimo jedan digitalno-nomadski život. Znači, da se organizujemo tako da možemo da radimo gde god da se nađemo, a da uz put otkrivamo neka nova mesta. Voleli bismo da na određenoj lokaciji ostanemo 2-3 meseca, a onda nastavimo dalje. Beograd će sigurno biti češća stanica nego što je to danas slučaj. Želim da živim u celom svetu, ali da Srbija bude deo tog mog sveta.









