Ivica Iliev u javnosti posle dosta vremena, izneo detalje za koje niko nije znao: Tu sam pronašao sebe, mnogo mi je dala

Vest da je posle skoro dve decenije Ivica Iliev (45) odučio da se 2024. godine razvede od svoje Ivane, o čijoj je lepoti i ljubavi svojevremeno pričao ekskluzivno za HELLO!, iznenadila je sve.
- Ivanin najbolji drug bio mi je saigrač u juniorskim danima. Iako je te večeri imala neke druge planove, pristala je da sa njim prvo svrati na žurku, na kojoj sam bio i ja. Tada smo se upoznali, malo smo porazgovarali, ali ništa se nije desilo. Sreli smo se ponovo posle nekoliko meseci, i opet nije bilo ništa, možda i zbog toga što joj se to veče udvarao još jedan dečko.
Treći put smo se našli na proslavi mog osamnaestog rođendana. Tražio sam broj telefona od zajedničkog druga, pozvao sam je i ostalo je istorija - rekao je svojevremeno Ivica za naš magazin.
U junu 2005. godine Ivana je postala gospođa Iliev. Svadba je održana u Domu vojske, a prisustvovali su brojni fudbaleri: Savo Milošević, Igor Duljaj, Vladimir Ivić i mnogi drugi. Iako je nastupao za brojne klubove u Italiji, Grčkoj, Nemačkoj, Izraelu i Poljskoj, nekadašnji fudbaler Ivica Iliev bio je i ostao dete crno-belih. Danas je ponosni otac sinova Luke i Leona, kao i ćerke Lare, srećno razveden i uspešni sportski direktor Partizana.
U javnosti ga ne viđamo često, pa je zato njegovo gostovanje u @sscalcio podkastu izazvalo veliku pažnju. Na pitanje autora i voditelja podkasta Gorana Svilara šta je za njega Italija i šta mu je u životu donela, Ivica je prilično setno odgovorio:
- Meni je sve u životu. Vezan sam za Italiju u svakom smislu. Prvo inostranstvo, serija A najjača liga na svetu, moj prvi sin se rodio u Italiji. Taj doživljaj da si na vrhu sveta u bilo kojoj ekipi serije A da igraš u tom trenutku, te 2004. godine.
Ivica je odlučio da ispriča i šta je doživeo pri samom dolasku u zemlju koja ga je od prvog trenutka opčinila.
- Kada sam došao u Italiju, pogotovo tamo na Siciliji niko nije znao da kaže ni "Yes ni No" na engleskom. Moj cimer tada je bio jedan Marko Zanki, bivši igrač Juventusa, i neko ko je sa severa Italije, koji i nešto malo zna engleski jezik. I ja sam ga pitao zašto oni kao nacija ne pričaju engleski, kada ceo svet priča, a on mi je rekao "Mi smo Rimsko carstvo, mi imamo najbolji fudbal na svetu, mi imamo najbolje automobile, nalepše žene na svetu, mi imamo najbolju modu na svetu, more, planine, najbolju hranu. U suštini mi imamo sve najbolje, zar nije onda logično da ceo svet priča italijanski?" I ja sam tada ostao bez teksta - iskreno je naveo Ivica i složio se da je u Italiji zaista sve najbolje i spektakularno i da je pored Srbije to jedina zemlja koja ga privlači i u kojoj je pronašao sebe.
- Od prvog momenta Italija je nešto što izaziva buru emocija u meni. To je kao prva ljubav, koliko god želiš da se otrgneš i da odeš na neku drugu stranu, ne možeš. Ne kaže se džaba svi putevi vode u Rim.
Italijansku modu Ivica voli, ali sa godinama njegov ukus za brendove i oblačanje dosta se promenio.
- Sada volim da nosim stvari koje nemaju na sebi nikakav brend, natpis, ime. Starim. I onda mi je teško da izgovorim to što je realno, a to je da želim da verujem da i dalje imam godina onako kako se osećam, a ne kako izgledam - zaključio je Ivica Iliev kome godine i te kako idu u prilog.
