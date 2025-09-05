Ivica Iliev u javnosti posle dosta vremena, izneo detalje za koje niko nije znao: Tu sam pronašao sebe, mnogo mi je dala

Vest da je posle skoro dve decenije Ivica Iliev (45) odučio da se 2024. godine razvede od svoje Ivane , o čijoj je lepoti i ljubavi svojevremeno pričao ekskluzivno za HELLO!, iznenadila je sve.

- Ivanin najbolji drug bio mi je saigrač u juniorskim danima. Iako je te večeri imala neke druge planove, pristala je da sa njim prvo svrati na žurku, na kojoj sam bio i ja. Tada smo se upoznali, malo smo porazgovarali, ali ništa se nije desilo. Sreli smo se ponovo posle nekoliko meseci, i opet nije bilo ništa, možda i zbog toga što joj se to veče udvarao još jedan dečko. Antonio Ahel/ATAImages

Treći put smo se našli na proslavi mog osamnaestog rođendana. Tražio sam broj telefona od zajedničkog druga, pozvao sam je i ostalo je istorija - rekao je svojevremeno Ivica za naš magazin.

U junu 2005. godine Ivana je postala gospođa Iliev. Svadba je održana u Domu vojske, a prisustvovali su brojni fudbaleri: Savo Milošević, Igor Duljaj, Vladimir Ivić i mnogi drugi. Iako je nastupao za brojne klubove u Italiji, Grčkoj, Nemačkoj, Izraelu i Poljskoj, nekadašnji fudbaler Ivica Iliev bio je i ostao dete crno-belih. Danas je ponosni otac sinova Luke i Leona, kao i ćerke Lare, srećno razveden i uspešni sportski direktor Partizana.

U javnosti ga ne viđamo često, pa je zato njegovo gostovanje u @sscalcio podkastu izazvalo veliku pažnju. Na pitanje autora i voditelja podkasta Gorana Svilara šta je za njega Italija i šta mu je u životu donela, Ivica je prilično setno odgovorio:

- Meni je sve u životu. Vezan sam za Italiju u svakom smislu. Prvo inostranstvo, serija A najjača liga na svetu, moj prvi sin se rodio u Italiji. Taj doživljaj da si na vrhu sveta u bilo kojoj ekipi serije A da igraš u tom trenutku, te 2004. godine.

youtube printscreen sscalcio

Ivica je odlučio da ispriča i šta je doživeo pri samom dolasku u zemlju koja ga je od prvog trenutka opčinila.

- Kada sam došao u Italiju, pogotovo tamo na Siciliji niko nije znao da kaže ni "Yes ni No" na engleskom. Moj cimer tada je bio jedan Marko Zanki, bivši igrač Juventusa, i neko ko je sa severa Italije, koji i nešto malo zna engleski jezik. I ja sam ga pitao zašto oni kao nacija ne pričaju engleski, kada ceo svet priča, a on mi je rekao "Mi smo Rimsko carstvo, mi imamo najbolji fudbal na svetu, mi imamo najbolje automobile, nalepše žene na svetu, mi imamo najbolju modu na svetu, more, planine, najbolju hranu. U suštini mi imamo sve najbolje, zar nije onda logično da ceo svet priča italijanski?" I ja sam tada ostao bez teksta - iskreno je naveo Ivica i složio se da je u Italiji zaista sve najbolje i spektakularno i da je pored Srbije to jedina zemlja koja ga privlači i u kojoj je pronašao sebe.

- Od prvog momenta Italija je nešto što izaziva buru emocija u meni. To je kao prva ljubav, koliko god želiš da se otrgneš i da odeš na neku drugu stranu, ne možeš. Ne kaže se džaba svi putevi vode u Rim.

Italijansku modu Ivica voli, ali sa godinama njegov ukus za brendove i oblačanje dosta se promenio.

- Sada volim da nosim stvari koje nemaju na sebi nikakav brend, natpis, ime. Starim. I onda mi je teško da izgovorim to što je realno, a to je da želim da verujem da i dalje imam godina onako kako se osećam, a ne kako izgledam - zaključio je Ivica Iliev kome godine i te kako idu u prilog.









