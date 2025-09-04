Mladen Mijatović iza sebe ima višegodišnji televizijski staž, ali mesecima ga nismo videli na malim ekranima. Gledaoci ga najviše pamte po prilozima iz sfere “crne hronike”, koji su se mogli videti u informativnim emisijama Pink televizije.
Prošla godina bila je, i profesionalno i privatno, “prelomna” za Mladena.
Pročitajte Boško je promenio posao, ali ne i stare navike - Ovako se priprema za novu sezonu
U novembru je stavio tačku na dugogodišnju vezu sa koleginicom Deom Đurđević i o tome obavestio javnost putem zvaničnog saopštenja na svom Instagram profilu.
Prethodno je novinarsku profesiju zamenio diplomatijom. Tačnije, imenovan je za prvog savetnika i konzula u Ambasadi Srbije u Tel Avivu. U tom periodu, sa Deom je održavao vezu na daljinu, ali ljubav nije opstala.
Početkom godine, stigla je vest da je Mladen Mijatović napustio Izrael. Diplomatsku misiju nastavio je u Persijskom zalivu, tačnije je u Bahreinu, gde je imao istu poziciju kao i u Tel Avivu.
Sada je, čini se, započeo novo profesionalno poglavlje. Iako nije tačno naveo gde se nalazi i čime se bavi, nema sumnje da je vredan.
- Na radnom mestu, u interesu građana – poručio je uz fotografiju, na kojoj se vidi njegov radni ambijent.
Pročitajte još
Dugo ga nismo ni čuli, ni videli: Mladen Mijatović se oglasio, vesti su lepe
Mladen Mijatović ima novo radno mesto
04/09/2025Saznajte više
Boško je promenio posao, ali ne i stare navike: Ovako se priprema za novu sezonu
Boško Jakovljević priprema se za novu televizijsku sezonu
04/09/2025Saznajte više
Umro Đorđo Armani u 91. godini
04/09/2025Saznajte više
Da li verujete da je ovo bivši muž Ivane Španović? Marka je život u Dubaiju baš promenio FOTO
Marko Vuleta napustio je Srbiju poske razvoda i već više od dve godine živi u Dubaiju
04/09/2025Saznajte više
Aleksa Avramović bio na pregledima, stigli nalazi, lekarski tim jasan
Aleksa Avramović bio je na detaljnim pregledima u Rigi i sada je jasno da li će nastaviti takmičenje na Evropskom prvenstvu u košarci
04/09/2025Saznajte više
Ovako je Filip proslavio rođenje ćerke, Brena pala u sevdah, baka obukla posebnu majicu, Živojinovići nikad veseliji
Filip Živojinović proslavio rođenje ćerke
04/09/2025Saznajte više
Komentari (0)