Dugo ga nismo ni čuli, ni videli: Mladen Mijatović se oglasio, vesti su lepe

Mladen Mijatović iza sebe ima višegodišnji televizijski staž, ali mesecima ga nismo videli na malim ekranima. Gledaoci ga najviše pamte po prilozima iz sfere “crne hronike”, koji su se mogli videti u informativnim emisijama Pink televizije.

Prošla godina bila je, i profesionalno i privatno, “prelomna” za Mladena.

U novembru je stavio tačku na dugogodišnju vezu sa koleginicom Deom Đurđević i o tome obavestio javnost putem zvaničnog saopštenja na svom Instagram profilu.

Prethodno je novinarsku profesiju zamenio diplomatijom. Tačnije, imenovan je za prvog savetnika i konzula u Ambasadi Srbije u Tel Avivu. U tom periodu, sa Deom je održavao vezu na daljinu, ali ljubav nije opstala.

Početkom godine, stigla je vest da je Mladen Mijatović napustio Izrael. Diplomatsku misiju nastavio je u Persijskom zalivu, tačnije je u Bahreinu, gde je imao istu poziciju kao i u Tel Avivu.

Sada je, čini se, započeo novo profesionalno poglavlje. Iako nije tačno naveo gde se nalazi i čime se bavi, nema sumnje da je vredan.

- Na radnom mestu, u interesu građana – poručio je uz fotografiju, na kojoj se vidi njegov radni ambijent.









