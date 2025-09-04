Marko Vuleta i Ivana Španović u decembru 2023. godine stavili su tačku na dvogodišnji brak. Iznenađanje za javnost bilo je i te kako veliko. Prognozirali su im proširenje porodice, a oni su zajedničkim saopštenjem u kom su jasno stavili do znanje da se razilaze, demantovali sve.
O razlozima rastanka nisu želeli da govore javno, svako je nastavio svojim putem, a fitnes instruktor sreću je pronašao u toplijim krajevima, tačnije u Dubaiju, gde se preselio nedugo posle razlaza.
I dok Ivana niže sjajne uspehe, Marko takođe vredno radi i čini se nema nameru da se vraća u Srbiju. Uskoro će napuniti 31. godinu i više nego ikada vredno radi na sebi.
Vuleta je stekao veliku popularnost kao fitnes instruktor, a čim se razveo, preselio u Dubai, gde je počeo da radi. Na društvenoj mreži Instagram ima blizu 90.000 pratilaca.
Pročitajte Aleksa Avramović bio na pregledima, stigli nalazi, lekarski tim jasan
- Definitivno najuzbudljivija godina. Počinjem ispočetka u novoj zemlji, osnivam nove kompanije, novi ljudi, izazovi sa kojima nikad nisam imao priliku da se sučim. Sve u svemu, mnogo uzbudljivih prilika za ras, izgradnju karaktera i puno pozivinih ljudi. Zahvalan sam za sve - poručio je Vuleta za svoj 30. rođendan.
Nakon toga se nije puno oglašavao - samo dve objave u kojima je u nekoliko fotografija pokazao kako izgleda njegov život u Emiratima i na obe je prikazao sebe na plaži. Jedno je sigurno da Marko Vuleta izgleda mnogo bolje nego pre dve godine. Kondiciju je doveo do savršenstva, mišići su tu, a rekli bismo i da je nabacio koji kilogram više, koji mu svakako bolje stoje.
Pogledajate fotografije pa procenite sami, da li Marko Vuleta bolje izgleda sada, nego kada je bio u braku sa Ivanom Španović.
Pročitajte još
Da li verujete da je ovo bivši muž Ivane Španović? Marka je život u Dubaiju baš promenio FOTO
Marko Vuleta napustio je Srbiju poske razvoda i već više od dve godine živi u Dubaiju
04/09/2025Saznajte više
Aleksa Avramović bio na pregledima, stigli nalazi, lekarski tim jasan
Aleksa Avramović bio je na detaljnim pregledima u Rigi i sada je jasno da li će nastaviti takmičenje na Evropskom prvenstvu u košarci
04/09/2025Saznajte više
Ovako je Filip proslavio rođenje ćerke, Brena pala u sevdah, baka obukla posebnu majicu, Živojinovići nikad veseliji
Filip Živojinović proslavio rođenje ćerke
04/09/2025Saznajte više
Ovo je supruga Slobodana Šarenca, htela je da ga upozna sa drugaricom, a onda su se zaljubili jedno u drugo
Supruga Slobodana Šarenca je ova naša poslavljena košarkašica
03/09/2025Saznajte više
Ella Dvornik šokirala detaljima razvoda: Deca ne žive sa mnom
Ćerke Elke Dvornik žive sa ocem
03/09/2025Saznajte više
Plava dvorana otvorila vratra, crvenim tepihom šetaju poznati (FOTO)
Koktel povodom početka nove sezone u Sava centru
03/09/2025Saznajte više
Komentari (0)