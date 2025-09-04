Da li verujete da je ovo bivši muž Ivane Španović? Marka je život u Dubaiju baš promenio FOTO

Marko Vuleta i Ivana Španović u decembru 2023. godine stavili su tačku na dvogodišnji brak. Iznenađanje za javnost bilo je i te kako veliko. Prognozirali su im proširenje porodice, a oni su zajedničkim saopštenjem u kom su jasno stavili do znanje da se razilaze, demantovali sve.

O razlozima rastanka nisu želeli da govore javno, svako je nastavio svojim putem, a fitnes instruktor sreću je pronašao u toplijim krajevima, tačnije u Dubaiju, gde se preselio nedugo posle razlaza. Ata Images

I dok Ivana niže sjajne uspehe, Marko takođe vredno radi i čini se nema nameru da se vraća u Srbiju. Uskoro će napuniti 31. godinu i više nego ikada vredno radi na sebi.

Vuleta je stekao veliku popularnost kao fitnes instruktor, a čim se razveo, preselio u Dubai, gde je počeo da radi. Na društvenoj mreži Instagram ima blizu 90.000 pratilaca.

- Definitivno najuzbudljivija godina. Počinjem ispočetka u novoj zemlji, osnivam nove kompanije, novi ljudi, izazovi sa kojima nikad nisam imao priliku da se sučim. Sve u svemu, mnogo uzbudljivih prilika za ras, izgradnju karaktera i puno pozivinih ljudi. Zahvalan sam za sve - poručio je Vuleta za svoj 30. rođendan.

Nakon toga se nije puno oglašavao - samo dve objave u kojima je u nekoliko fotografija pokazao kako izgleda njegov život u Emiratima i na obe je prikazao sebe na plaži. Jedno je sigurno da Marko Vuleta izgleda mnogo bolje nego pre dve godine. Kondiciju je doveo do savršenstva, mišići su tu, a rekli bismo i da je nabacio koji kilogram više, koji mu svakako bolje stoje.

Pogledajate fotografije pa procenite sami, da li Marko Vuleta bolje izgleda sada, nego kada je bio u braku sa Ivanom Španović.









