Ella Dvornik šokirala detaljima razvoda: Deca ne žive sa mnom

03/09/2025

Ćerke Elle Dvornik žive sa ocem

Ella Dvornik, jedna od najpopularnijih influenserki na ovim prostorima, odrasla je pred očima javnosti. Ćerka muzičara Dina Dvornika i unuka legendarnog glumca Borisa Dvornika od malih nogu navikla je na prisustvo medija u svom okruženju.

Poslednjih godina u centru pažnje je njen privatni život, tačnije turbulentan brakorazvodni proces, koji vodi sa bivšim suprugom, trinaest godina starijim Britancem Čarlsom Pirsom.

Par se venčao 2019. godine u Las vegasu, da bi četiri godine kasnije odlučili da stave tačku na brak.

Ipak, sudski proces još uvek nje okončan, a jedan od razloga je, kako se navodi, neslaganje oko podele zajedničke imovine. Spor se vodi oko kuće u primorskom mestu Bale, koju su zajedno kupili.

Ella Dvornik je jednom prilikom rekla kako su ona i Čarls pet godina tražili idealnu kuću, od Kvarnera do Istre, da bi u Balama pronašli mir.

U priči oko podele imovine, u drugom planu ostala su deca.Poznata influenserka je sada, na društvenim mrežama, odgovarala na pitanja pratilaca, a jedno je glasilo: Da li devojčice žive sa tobom?

- Bravo, odmah u glavu. Ne žive sa mnom. Imamo podeljeno starateljstvo, za sada. Ali, sudija je odredila u privremenoj meri da devojčice žive sa tatom u našoj porodičnoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu – odgovorila je.

