Ćerke Elle Dvornik žive sa ocem
Ella Dvornik, jedna od najpopularnijih influenserki na ovim prostorima, odrasla je pred očima javnosti. Ćerka muzičara Dina Dvornika i unuka legendarnog glumca Borisa Dvornika od malih nogu navikla je na prisustvo medija u svom okruženju.
Poslednjih godina u centru pažnje je njen privatni život, tačnije turbulentan brakorazvodni proces, koji vodi sa bivšim suprugom, trinaest godina starijim Britancem Čarlsom Pirsom.
Par se venčao 2019. godine u Las vegasu, da bi četiri godine kasnije odlučili da stave tačku na brak.
Pročitajte Ana Ivanović posle razvoda ima ogroman povod za slavlje, na Instagramu poručila - Mnogo te volim!
Ipak, sudski proces još uvek nje okončan, a jedan od razloga je, kako se navodi, neslaganje oko podele zajedničke imovine. Spor se vodi oko kuće u primorskom mestu Bale, koju su zajedno kupili.
Ella Dvornik je jednom prilikom rekla kako su ona i Čarls pet godina tražili idealnu kuću, od Kvarnera do Istre, da bi u Balama pronašli mir.
U priči oko podele imovine, u drugom planu ostala su deca.Poznata influenserka je sada, na društvenim mrežama, odgovarala na pitanja pratilaca, a jedno je glasilo: Da li devojčice žive sa tobom?
- Bravo, odmah u glavu. Ne žive sa mnom. Imamo podeljeno starateljstvo, za sada. Ali, sudija je odredila u privremenoj meri da devojčice žive sa tatom u našoj porodičnoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu – odgovorila je.
Pročitajte još
Ovo je supruga Slobodana Šarenca, htela je da ga upozna sa drugaricom, a onda su se zaljubili jedno u drugo
Supruga Slobodana Šarenca je ova naša poslavljena košarkašica
03/09/2025Saznajte više
Ella Dvornik šokirala detaljima razvoda: Deca ne žive sa mnom
Ćerke Elke Dvornik žive sa ocem
03/09/2025Saznajte više
Plava dvorana otvorila vratra, crvenim tepihom šetaju poznati (FOTO)
Koktel povodom početka nove sezone u Sava centru
03/09/2025Saznajte više
Krevetac je bele boje, a soba uređena kao za princezu: Ovde će živeti mala Aria Živojinović
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović opremili sobu za bebu
03/09/2025Saznajte više
Ponosni deda se oglasio: Boba Živojinović ne krije sreću zbog rođenja unuke
Boba Živojinović se oglasio povodom rođenja unuke
03/09/2025Saznajte više
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović dobili ćerku, ime sve oduševilo
Aleksandra Prijović rodila ćerku
03/09/2025Saznajte više
Komentari (0)