Plava dvorana otvorila vratra, crvenim tepihom šetaju poznati (FOTO)

Pre tačno godinu dana Sava centar, omiljeno mesto kako publike, tako i brojnih muzičkih zvezda za koje je uvek bilo stvar prestiža da baš tu održe koncert, otvorio je vrata posle duže pauze.

Ovog 3. septembra, na početku nove sezone, organizovan je svečani koktel u foajeu Plave sale, a potom i specijalna projekcija filma “Maratonci trče počasni krug”.

Crvenim tepihom, na ulazu u Sava centar, prošetale su brojne ličnosti iz javnog života: Miroslav Mišković, Goran Karić, nekadašnji vaterpolista Filip Filipović...

Koktelu je prisustvovao i Aleksandar Sofronijević sa suprugom Kosanom, Mirka Vasiljević i Vujadin Savić, Bojan “Leksington”... Dušan Milenković/ATAImages Dušan Milenković/ATAImages Dušan Milenković/ATAImages Dušan Milenković/ATAImages Dušan Milenković/ATAImages Dušan Milenković/ATAImages Dušan Milenković/ATAImages









